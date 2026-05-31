Vincenzo Montella: Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda saat 20.30’da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Ozan Kabak ve Deniz Gül, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlendi.

Yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Vincenzo Montella, “Bizim haftamız yoğun geçti. Keyifli bir hafta oldu. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Şu anda normale döndü. Antrenmanlara başlayabildi. Ben kendisiyle alakalı acele etmiyorum. Riske girmek istemiyoruz. Takımdan ayrı antrenman yaparken sakatlık yaşayan Mustafa var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz. Arda’yı çok iyi gördüm. Gayet iyi durumda. Kenan o şekilde. Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı. Acele etmeden riske etmek istemiyoruz. Herkes Dünya Kupası’na gitmek istiyor. Bazı arkadaşlar bizimle olmayacak. Büyük bir sorumluluk ama futbol bu, bazı kararlar vermek zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI BÜYÜK BİR ORGANİZASYON"

Dünya Kupası’nda farklı ekollerden takımların yer aldığını dile getiren İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya Kupası büyük bir organizasyon. Farklı ülkeler var. Avrupa Şampiyonası’na nazaran daha çok farklılık görüyoruz. Hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı seçmemizin nedeni Avustralya ile benzer futbol oynadıklarını tespit ettik. İkinci maç Venezuela ile. Farklı bir kültür. 10 yıldır Güney Amerika’dan bir rakiple oynamamışız. Bu tarz rakiplerle hazırlık maçları oynarken ilerde karşılaşabileceğimiz takımlara göre karar alıyoruz.”

"DÜNYA KUPASI HEPİMİZİN ÇOCUKLUK HAYALİ"

Dünya Kupası’nın herkesin çocukluk hayali olduğunu bunun yanında Türkiye’ye karşı da sorumlulukları olduğunu belirten Montella, şöyle konuştu:

“2.5 sene öncesinde kadar daha gençtik. Biz bu turnuvaya hazırlanırken, ülkemizi temsil etme bilincinde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali. Duygusal anlamda da hazırlığımız var. Hepimizin çocukluk hayali ama Türkiye’ye karşı sorumluluğumuz da var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyup, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

"GEÇMİŞTE OLAN BAŞARI HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR VE MUTLU EDİYOR"

Dünya Kupası formatında yapılan değişiklikle ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, “Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Her zaman iyisini hedeflemeye çalışıyorlar. En son örnek olarak, Avrupa Şampiyonası’nda da daha fazla maç oynandı. Bu tarz yeni kurallara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı hepimizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Futbolcularımız, benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Onlara video göstermenize gerek yok. Bazıları çocuktu, bazıları doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben tarihimizi çalıştığım için biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. Hepimizin bu bilinçle hareket ediyoruz. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

"HEDEFİMİZ EN İYİ ŞEKİLDE GRUPTAN ÇIKMAK"

Futbolun en iyilerinin Dünya Kupası’nda olacağını söyleyen Vincenzo Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben çok hayalperest bir insanım. Çok büyük hedefleri olan bir insanım. Bu benim DNA’mda var. Her seferinde zaman adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz en iyi şekilde gruptan çıkmak. Ondan sonra da adım adım ilerlemek. Grubumuz dengeli bir grup. Dünya Kupası’nda futbolun en iyileri orada. Futbol enstantane oyunudur. Bir anlık aksiyonla her şey değişebilir.”

Yarın oynanacak maçta farklı isimlerin görev yapabileceğine dikkat çeken Montella, her maçta hem Türkiye hem kendilerini temsil ettiklerini bunun için de en iyi sonucu almak istediklerini dile getirdi.

‘2002 yılında Dünya Kupası’nda oyuncu olarak boy gösteren Vincenzo Montella’nın şu andaki Dünya Kupası’nda oyuncularına ne söylerdi’ yönünde gelen soru üzerine Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün futbolcularımızın düşündüğü gibi ben de kendimi oynatmak isterdim Dünya Kupası’nda. Kendime oynamalısın derdim.”