Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali

        Vincenzo Montella: Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali. Duygusal anlamda da hazırlığımız var. Hepimizin çocukluk hayali ama Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz da var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyup, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 16:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali"

        A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda saat 20.30’da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Ozan Kabak ve Deniz Gül, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlendi.

        Yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Vincenzo Montella, “Bizim haftamız yoğun geçti. Keyifli bir hafta oldu. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Şu anda normale döndü. Antrenmanlara başlayabildi. Ben kendisiyle alakalı acele etmiyorum. Riske girmek istemiyoruz. Takımdan ayrı antrenman yaparken sakatlık yaşayan Mustafa var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz. Arda’yı çok iyi gördüm. Gayet iyi durumda. Kenan o şekilde. Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı. Acele etmeden riske etmek istemiyoruz. Herkes Dünya Kupası’na gitmek istiyor. Bazı arkadaşlar bizimle olmayacak. Büyük bir sorumluluk ama futbol bu, bazı kararlar vermek zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "DÜNYA KUPASI BÜYÜK BİR ORGANİZASYON"

        Dünya Kupası’nda farklı ekollerden takımların yer aldığını dile getiren İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Dünya Kupası büyük bir organizasyon. Farklı ülkeler var. Avrupa Şampiyonası’na nazaran daha çok farklılık görüyoruz. Hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı seçmemizin nedeni Avustralya ile benzer futbol oynadıklarını tespit ettik. İkinci maç Venezuela ile. Farklı bir kültür. 10 yıldır Güney Amerika’dan bir rakiple oynamamışız. Bu tarz rakiplerle hazırlık maçları oynarken ilerde karşılaşabileceğimiz takımlara göre karar alıyoruz.”

        "DÜNYA KUPASI HEPİMİZİN ÇOCUKLUK HAYALİ"

        Dünya Kupası’nın herkesin çocukluk hayali olduğunu bunun yanında Türkiye’ye karşı da sorumlulukları olduğunu belirten Montella, şöyle konuştu:

        “2.5 sene öncesinde kadar daha gençtik. Biz bu turnuvaya hazırlanırken, ülkemizi temsil etme bilincinde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali. Duygusal anlamda da hazırlığımız var. Hepimizin çocukluk hayali ama Türkiye’ye karşı sorumluluğumuz da var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyup, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

        REKLAM

        "GEÇMİŞTE OLAN BAŞARI HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR VE MUTLU EDİYOR"

        Dünya Kupası formatında yapılan değişiklikle ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, “Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Her zaman iyisini hedeflemeye çalışıyorlar. En son örnek olarak, Avrupa Şampiyonası’nda da daha fazla maç oynandı. Bu tarz yeni kurallara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı hepimizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Futbolcularımız, benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Onlara video göstermenize gerek yok. Bazıları çocuktu, bazıları doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben tarihimizi çalıştığım için biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. Hepimizin bu bilinçle hareket ediyoruz. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

        "HEDEFİMİZ EN İYİ ŞEKİLDE GRUPTAN ÇIKMAK"

        Futbolun en iyilerinin Dünya Kupası’nda olacağını söyleyen Vincenzo Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Ben çok hayalperest bir insanım. Çok büyük hedefleri olan bir insanım. Bu benim DNA’mda var. Her seferinde zaman adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz en iyi şekilde gruptan çıkmak. Ondan sonra da adım adım ilerlemek. Grubumuz dengeli bir grup. Dünya Kupası’nda futbolun en iyileri orada. Futbol enstantane oyunudur. Bir anlık aksiyonla her şey değişebilir.”

        Yarın oynanacak maçta farklı isimlerin görev yapabileceğine dikkat çeken Montella, her maçta hem Türkiye hem kendilerini temsil ettiklerini bunun için de en iyi sonucu almak istediklerini dile getirdi.

        ‘2002 yılında Dünya Kupası’nda oyuncu olarak boy gösteren Vincenzo Montella’nın şu andaki Dünya Kupası’nda oyuncularına ne söylerdi’ yönünde gelen soru üzerine Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün futbolcularımızın düşündüğü gibi ben de kendimi oynatmak isterdim Dünya Kupası’nda. Kendime oynamalısın derdim.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de çiçeklerle karşılandı

        ANKARA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu çiçeklerle karşıladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!