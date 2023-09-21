Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçında - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçında

        A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Nordsjaelland müsabakasını tribünden takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 20:36 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Montella, Fenerbahçe maçında
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ayağının tozuyla görevine başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milli takımın yeni teknik patronu olduğu açıklanan İtalyan teknik adam, UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu ilk maçında oynanan Fenerbahçe - Nordsjaelland mücadelesini takip etmek için Ülker Stadı’na geldi.

        Mücadeleyi Gençlik ve Spor Balkanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile Vincenzo Montella beraber protokol tribününden izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i