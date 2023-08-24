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        Haberler Yaşam Vişne Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Vişne Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

        Vişne fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Vişne fidanı ne kadar sürede büyür?

        Vişne, yaz aylarının sevilen meyvelerinden biridir. Ancak bu tatlı-ekşi meyvenin sofralarımıza gelmesi için özenle yetiştirilen fidanların büyümesi ve meyve vermesi gerekmektedir. Peki, vişne fidanı nasıl yetiştirilir? Ne kadar sürede büyür? Bu rehberde, vişne fidanı hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 16:19 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:19
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        Vişne fidanı ne zaman dikilir?
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        Vişne fidanı, meyve bahçelerinin ve ev bahçelerinin vazgeçilmezlerindendir. Kendine her daim yer bulan bu fidanın doğru ve verimli bir şekilde yetiştirilmesi, aldığımız meyvenin kalitesini doğrudan etkiler. Vişne fidanının dikiminden bakımına, sulama sıklığından ne kadar sürede büyüdüğüne kadar pek çok detay, bu rehberde sizlerle.

        Vişne Fidanı Ne Zaman Dikilir?

        Vişne fidanı, sonbaharın sonlarına doğru veya ilkbaharın başlangıcında dikilmelidir. Bu dönemler, toprağın nem dengesinin ve sıcaklığının fidanın kök salması için ideal olduğu dönemlerdir.

        Vişne Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

        Vişne fidanı doğru bakım yöntemleri izlendiğinde kolaylıkla yetiştirilebilir. Şimdi vişne fidanı nasıl yetiştirilir hakkında temel adımları inceleyelim:

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        • Doğru Yeri Seçmek: Vişne fidanı, güneş ışığını sever. Fidanınızı, günde en az 6-8 saat doğrudan güneş ışığı alabileceği bir yere dikmelisiniz. Ayrıca rüzgarın zarar verebileceği çok açık alanlardan kaçınmak da önemlidir.
        • Toprak Hazırlığı: Vişne, iyi drenajlı toprakları tercih eder. Ağır killi topraklar yerine, organik maddece zengin, humuslu ve iyi drenajlı bir toprakta daha sağlıklı büyür. Eğer toprağınız ağır ve suyu tutuyorsa, kum ve kompost ekleyerek toprak yapısını iyileştirebilirsiniz.
        • Dikim: Vişne fidanını, 40-50 cm derinliğinde ve genişliğinde bir çukur kazarak dikelim. Fidan dikimi öncesinde köklerini suyla canlandırabilirsiniz. Fidanın köklerini tamamen toprakla kaplayın, ancak kök boğazının toprak seviyesinde olmasına dikkat edin. Dikim sonrası bol suyla sulayın.
        Sumak fidanı ne zaman dikilir?
        Sumak fidanı ne zaman dikilir?

        Vişne Fidanı Dikim Aralığı

        Vişne fidanı dikimi esnasında fidanlar arasında 3-4 metre aralık bırakılmalıdır. Bu, her bir fidanın yeterli güneş ışığı almasını sağlar ve ağaçların birbirine karışmasını engeller. Aynı zamanda hava sirkülasyonunu artırarak hastalık riskini azaltır.

        Vişne Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

        Vişne fidanının sulama ihtiyacı toprak tipine, iklim şartlarına ve fidanın yaşına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genç fidanlar daha sık sulanmalıdır. Genellikle haftada bir kez sulama yeterli olacaktır. Ancak, yağışın az olduğu dönemlerde sulama sıklığını artırmanız gerekebilir.

        Vişne Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?

        Vişne fidanı ne kadar sürede büyür sorusu bahçesinde vişne ağacı yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği sorulardan biridir. Vişne fidanı biraz sabır ve özenli bakımla dikimden sonraki ilk yıl hızla büyümeye başlar. Genellikle de 3-4 yıl içerisinde tam büyüklüğüne ulaşır. Diğer bir ifadeyle vişne fidanı dikildikten sonra 3-4 yıl içerisinde meyve vermeye başlar.

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        Vişne Fidanı Hangi Ay Dikilir?

        Vişne fidanının en uygun dikim zamanı Kasım ayından başlanarak Nisan ayının ortalarına kadar gerçekleştirilebilir. Bu aylar, toprağın nemli ve sıcaklığının ideal olduğu dönemlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken ilkbahar mevsiminde ağaçlar uyanmadan dikim işleminin yapılmış olmasıdır.

        Vişne Fidanı Bakımı

        Vişne fidanı, hem lezzetli meyveleriyle hem de estetik görünümüyle bahçelerin vazgeçilmezleri arasındadır. Ancak bu değerli ağacın sağlıklı ve verimli olması için dikkatli bir bakım süreci gerekmektedir. İşte vişne fidanı bakımı için dikkat edilecek noktalar:

        • Sulama: Yeni dikilen fidanlar ilk haftalar bolca sulanmalıdır. Fakat sulama aralığı, toprağın nemine göre ayarlanmalıdır. Toprağın üst yüzeyi kurudukça sulama yapılmalıdır.
        • Gübreleme: Fidanın ilk yılında, azotça zengin bir gübre kullanılabilir. İlerleyen yıllarda, ilkbaharda meyve oluşumu başlamadan önce dengeli bir gübreleme yapılmalıdır. Eğer toprakta belirgin bir mineral eksikliği gözlemlenirse, bu eksikliklere yönelik özel gübrelerle takviye yapılabilir.
        • Budama: Vişne fidanı, hem verimliliği artırmak hem de ağacın sağlığını korumak için düzenli olarak budanmalıdır. Genç fidanlarda, şekil almasını sağlamak için ilkbaharda budama yapabilirsiniz. Yetişkin ağaçlarda ise ölü, hastalıklı ve iç içe geçen dalların temizlenmesi gerekmektedir. Meyve verimini artırmak için zayıf ve ince dalların alınması da önemlidir.
        • Zararlılar ve Hastalıklarla Mücadele: Yaprak biti, örümcek akarı ve kabuklu bit, vişnenin sık karşılaştığı zararlılardandır. Mantar bazlı hastalıklara karşı dikkatli olunmalı ve ilk belirtilerde müdahale edilmelidir. Kimyasal müdahaleye gerek kalmadan zararlıları kontrol altında tutmak için biyolojik mücadele yöntemlerine başvurabilirsiniz.
        • Meyvenin Korunması: Meyvelerin aşırı sıcaktan korunması için ağacın etrafına beyaz örtüler serilerek güneş ışığının doğrudan meyvelere teması engellenebilir.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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