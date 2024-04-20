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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Vitesse 18 puan silme cezası aldı - Futbol Haberleri

        Vitesse 18 puan silme cezası aldı

        Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Vitesse, bitime 4 maç kala Hollanda Futbol Federasyonu tarafından 18 puan silme cezası aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:55
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        Hollanda ekibine 18 puan silme cezası!
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        Hollanda futbolunu denetleyen KNVB, Vitesse'nin lisans düzenlemelerine uymadığı için rekor bir puan kesintisi aldığını açıkladı.

        Son 35 yılını Hollanda'nın en üst liginde geçiren kulüp, yetkililerin olası yaptırım ihlallerini incelemesi için gereken yanlış bilgileri vermekle suçlandı.

        Mali sorunları bulunan Vitesse, ceza nedeniyle -1 puanla Eredivisie'nin dibinde yer alıyor.

        Böylelikle 35 yıldır yer aldığı Hollanda 1. Ligi olan Eredivisie'den bir alt lige düşen Vitesse genel menajeri Edwin Reijntjes cezanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

        Kulüp yetkilisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Vitesse'yi önemseyen herkes ve her şey için kara bir gün olsa da, acı gerçek bu. Böyle bir ceza kaçınılmazdı. Öte yandan bu durumu herkese açıklamak istiyorum. Lisansımızı korumak için bize sunulan fırsattan son derece memnunuz. Bu da pamuk ipliğine bağlıydı. Ancak, Lisans Komitesi'nin verdiği yanıtta kulübün yeni yönüne güven duyulduğu açıkça görülüyor. Buna bağlı kalacağız ve devam edeceğiz. Daha önce de söyledim: Vitesse yok olmamalı ve olamaz!"

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