        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Vitor Pereira: İki maç sonrasında durumdan çok memnunum - Futbol Haberleri

        Vitor Pereira: İki maç sonrasında durumdan çok memnunum

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmasına karşın ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetle tur atlayan Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, turu geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 02:34 Güncelleme:
        "İki maç sonrasında durumdan çok memnunum"

        İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmelerine rağmen ilk maçı 3-0 kazanarak turu geçtikleri için mutlu olduğunu belirtti.

        "ROTASYON YAPMIŞ OLMAM RİSKLİYDİ"

        City Ground Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Biraz zorlandık. Canımız yandı fakat sezonun öyle bir yerindeyiz ki sadece 1 maçı değil diğer maçları da düşünmeliyiz. Rotasyon riskti evet ve ben ilk maça göre 5 değişikliğe karar verdim." ifadelerini kullandı.

        "İKİ MAÇIN SONUNDA DURUMDAN ÇOK MEMNUNUM"

        Avrupa Ligi'nde yola devam ettiklerin için memnun olduğunu aktaran Pereira, "İki maç sonrasında durumdan çok memnunum. Şu an tutkumuz var. İlerlememiz konusunda hırsımız da var. Premier Lig'de tabloda çok rahat değiliz. Kulüp için, taraftarlar için ve bizim için bu çok önemli. Bu maçı bugün kaybettik ama turu geçmeyi başardık. Bir sonraki maçı düşünerek riske girdim. Bu benim sorumluluğumdu. Farklı futbolcularıma da şans verdim. Bu bir dersti. Dürüstlükle söylemem gerekirse harika bir maç beklemiyordum. 5 değişiklik yaparsanız bunun bedelini ödersiniz ama biz yapmamız gerekeni yaptık." değerlendirmelerinde bulundu.

        Gümüşhane'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Gümüşhane'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

