Vodafone'dan Sultanlar Ligi'ne 5G destekli "Şahin Gözü" teknolojisi

Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, dijitalleşmenin gücünü kullanarak kadın voleybolcuların yanında durmaya devam ediyor.

Vodafone Türkiye'nin Vodafone 5G desteğini kullanarak Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off maçlarında kullanıma sunacağı "Şahin Gözü" sistemine ilişkin detaylar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Türkiye Voleybol Federasyonu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren'in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında kullanılan "Şahin Gözü" sistemi Türkiye'de Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında Vodafone'un 5G desteğiyle kullanılacak.

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Sistem, lig maçlarında basit kameralarla gerçekleştirilen Görüntülü Değerlendirme Sistemini neredeyse sıfır gecikmeyle hem voleybol salonu LED ekranlarına hem de canlı yayına anlık olarak yansıtmayı mümkün kılacak.

Vodafone 5G desteğinin entegrasyonu çalışmaları kapsamında Şahin Gözü uygulaması, bu ay başlayacak ve yarı finaller, finaller ile üçüncülük/dördüncülük eşleşmelerini kapsayan Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı döneminde geçerli olacak.

Söz konusu teknoloji, İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı olmak üzere 2 farklı salonda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları'nın maçlarında uygulanacak.

"TÜRK KADIN VOLEYBOLUNUN YANINDA DURUYORUZ" Toplantıda detaylara ilişkin bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kadınların güçlenmesini destekleyen bir şirket olarak, Türk kadın voleybolunun yanında durduklarını söyledi. Şahin, voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmak ve sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: REKLAM "Temel hedefimiz, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligine en iyi desteği sağlamak. Bu hedefle, Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Nisan ayında devam eden Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında uygulamaya başladığımız Vodafone 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, özel projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin deneyimini daha da geliştirmeye, Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye'de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

"5G'NİN ÜLKEMİZİN EKONOMİK BÜYÜMESİ ÜZERİNDE DE ÖNEMLİ ETKİLERİ OLACAK" Meltem Bakiler Şahin, ​​​​​5G'nin Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerinde önemli etkileri olacağına işaret ederek, 5G adaptasyonunun imalat ve ticaret başta olmak üzere pek çok sektörde iş yapış biçimlerini iyileştirerek verimlilik kazanımları sağlayacağını ve yeni istihdam alanları ortaya çıkaracağını söyledi. Her zaman daha yeni ve verimli teknolojilere geçilmesi gerektiğini düşündüklerini dile getiren Şahin, "Kaynaklarımızı yeni nesil teknolojilere yatırım için kullanarak hizmetlerimizin ve sağladığımız altyapının kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, yeni nesil şebekelere geçiş ve etkin spektrum kullanımına ilişkin yol haritasının belirlenmesi kritik. Bu yol haritası ile eskiyen 3G altyapılarının yeni nesil teknolojilerle güncellenmesi, ihtiyaç duyulan frekans kaynaklarının tahsis edilmesi ve 5G teknolojisine geçiş sürecinin planlanması önemli." diye konuştu. Türkiye Voleybol Federasyonu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren de, "Uluslararası turnuvalarda kullanılan 'Şahin Gözü' teknolojisini sponsorumuz Vodafone'un katkılarıyla Vodafone Sultanlar Ligine entegre ettik. Bu teknoloji ilk kez Türkiye Voleybol Federasyonunun lig organizasyonunda kullanılıyor. Pazartesi günü yarı finallerin ilk ayağındaki maçlarda seyircimizle buluşturduğumuz bu teknoloji voleybolseverler tarafından çok beğenildi ve maç izleme deneyimini zenginleştirdi." ifadelerini kullandı.