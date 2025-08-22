Vodafone FLEX’ten 5G uyumlu yeni bir cihaz kampanyası

Vodafone, müşterilerine son teknoloji akıllı telefonlar sunmaya devam ettiğini duyurdu. Kampanya kapsamında, eski telefonunu getiren müşteriler, 1.000 TL indirimle Samsung Galaxy A16 5G akıllı telefona sahip olabilecek. Nisan ayından itibaren Türkiye’de yalnızca Vodafone FLEX üzerinden satışa sunulan bu 5G uyumlu cihaz, 2025’in ilk çeyreğinde dünyada en çok satılan Android telefon unvanını kazandı. Kampanya, Vodafone’un faturaya ek 12 aya varan ödeme kolaylığıyla desteklenirken, toplanan eski telefonlar Vodafone Grubu’nun WWF ile yürüttüğü “Gezegen İçin Bir Milyon Telefon” projesiyle geri dönüştürülecek, böylece çevreye katkı sağlanacak.

30 GB İNTERNET HEDİYESİ

Kampanya dahilinde, Vodafone mağazalarından Samsung Galaxy A16 5G alan müşterilere 30 GB internet hediye ediliyor. Ayrıca, Samsung 25W şarj aleti %20 indirimle, Cihaz Tam Koruma Paketi ise %16 indirimle sunuluyor. Bu paket, cihaz arızalarında kapsamlı destek ve onarım süresince yedek cihaz imkânı sağlayarak kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.Vodafone FLEX, “Seç Seç Al” sloganıyla müşterilerine geniş ürün yelpazesi ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Kredi kartsız, faturaya ek 12 aya varan taksit imkanıyla teknolojik ürünlere kolay erişim sağlayan bu platform, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam ediyor.