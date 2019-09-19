Vodafone Müşteri Hizmetler ile ilgili aklınıza takılan birçok soruya yanıt bulabilir, Vodafone Müşteri hizmetlerine hızlıca bağlanma seçeneklerini makalemizde bulabilirsiniz.

Vodafone Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Kaç?

Vodafone Müşterisine bağlanmak adına kendi hat üzerinizden 542'yi tuşlamanız gerekirken, diğer hat ve sabit hatlardan ise 0 (542) 542 00 00' numarasını tuşlayarak direk bağlanabilirsiniz

Vodafone Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Operatörden direkmüşteri hizmetlerine bağlanmak için ise hattınız üzerinden 542 arayabilirsiniz. Farklı operatörlerden aranmak için 0542 542 0000 numarası tuşlandıktan sonra 1 e basılmalıdır.

Vodafone Ana Merkez Nerede?

Ana merkez Berkshire, Birleşik Krallıkda yer alıyor. Fakat Genel müdürlük ülkemizde de bulunurken bulunduğu yer İstanbul Şişli ilçesidir.

Vodafone Müşteri Hizmetleri Ücretli Mi?

İlk arama da süre baz alınmadan hem faturalı hem de faturasız hatlar için 46,25 kuruştur.

Vodafone Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşabilirim?

Hattınızdan 542 numarasını, diğer hat üzerinden de 444 0 542 arayarak müşteri hizmetlerine kolay yoldan bağlanabilirsiniz.

Vodafone Fax Numarası Nedir?

Vodafone ile ilgili taleplerinizi iletmek adına netyardim@vodafone.com mail adresine ya da 0216) 556 31 73 nolu faks numarasına gönderim yapabilirsiniz.

Vodafone Şikayet

Vodafone ile ilgili şikayetlerinizi iletmek ve işlem yapmak adına 0 (542) 542 00 00'ı numarayı arayabilirsiniz.

Vodafone Merkez Telefon Numarası Kaç?

Vodafone merkez telefon numarası +90 850 542 00 00'dir. Vodafone Merkeze bağlanmak adına 90 850 542 00 00' numarayı arayabilirsiniz.

Vodafone 11842 Ücreti Ne Kadar?

Vodafone bilinmeyen numara ücreti 1.25 TL / dk.

Vodafone Müşteri Hizmetleri Mesaj Gönderme

Vodafone operatörüyle ilgili olarak soru ya da sorunlarınızı iletmek adına netyardim@vodafone.com mail adresi üzerinden ücretsiz bir şekilde mesaj gönderebilirsiniz.

Vodafone Red Müşteri Hizmetleri Numarası

Vodafone red müşteri hizmetleri numarası için ise bireysel hatlardan 7008*'i arayabilirsiniz. Diğer sabit hatlardan ise 0542 7008 000 arayarak müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz.

Vodafone Müşteri Hizmetleri Ne Zamana Kadar Açık?

Müşteri hizmetlerine bağlanmak için 24 saat aktif bir şekilde müşteri hizmetleri numarasını arayarak bağlanabilirsiniz. 0542 542 00 00 numarası aracılığı ile 24 saat hizmet verilmektedir.