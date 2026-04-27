Vodafone Sultanlar Ligi, Avrupa'da bir ilke daha imza attı!

Vodafone, voleybol dünyasında yaygın kullanılan 'canlı dahil-hariç' teknolojisini 2025-2026 sezonu 1-4 Play-Off'ları itibarıyla Vodafone Sultanlar Ligi'nde de devreye aldı.

Bu kapsamda şirket, Voleybol Milletler Ligi, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası ve Olimpiyatlar'da kullanılan 'canlı dahil-hariç' (live in/out) teknolojisini, 2025-2026 sezonu 1-4 Play-Off'ları itibarıyla Vodafone Sultanlar Ligi'ne entegre ederek, 5G'nin sunduğu eş zamanlı bağlantı teknolojisini kullanarak maç sonrası röportajları hologram teknolojisiyle canlı yayına taşıdı. Daha önce Avrupa'da Şahin Gözü teknolojisinin entegre edildiği ilk lig olan Vodafone Sultanlar Ligi, şimdi de Avrupa'da 'canlı dahil-hariç' teknolojisini kullanan ilk lig oldu.

'Canlı dahil-hariç' teknolojisi sayesinde takımlar, 'challenge' kullanmadan topun 'içeri mi dışarı mı' düştüğünü hakem tabletine anlık iletilen sinyallerle öğrenebiliyor.

Çizgiye 5 ile 10 cm yakın düşen toplar için oluşturulan animasyonlar ise hem salonda hem de TV yayınında otomatik olarak gösteriliyor. Böylece takımlar, 'challenge' haklarını daha kritik anlarda kullanabiliyor. Aynı zamanda 'dahil-hariç' kararlarının otomatikleşmesi, oyunun temposunu ve akıcılığını da artırıyor. Bu deneyim, Vodafone 5G altyapısı sayesinde eş zamanlı olarak hem salondaki hem de ekran başındaki izleyicilere ulaşıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi kapsamında hayata geçirdiği yenilikçi projeyle Türkiye'de spor yayıncılığına da yenilikler getiren şirket, 5G teknolojisinin sunduğu düşük gecikme avantajını kullanarak maç sonrası röportajları hologram teknolojisiyle canlı yayına taşıdı.

Vodafone'un 5G altyapısıyla mümkün olan bu uygulama, voleybol yayıncılığında hologram teknolojisinin Türkiye’de ilk kez kullanılmasını sağlayarak izleme deneyimini daha interaktif ve yenilikçi bir boyuta taşıdı.

"TÜRK KADIN VOLEYBOLUNDA İLKLERE İMZA ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Şahin, 'Dijital teknolojilerdeki gücümüzle, sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmaya devam ediyoruz. Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.

5G'deki deneyimlerini voleybola da yansıtmaktan ve Vodafone Sultanlar Ligi'ne 5G odaklı yenilikler getirmekten dolayı mutlu olduklarını aktaran Şahin, şirket olarak Türk kadın voleybolunda ilklere imza atmayı sürdüreceklerini kaydetti.