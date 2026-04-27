        Vodafone Sultanlar Ligi, Avrupa'da bir ilke daha imza attı!

        Vodafone Sultanlar Ligi, Avrupa'da bir ilke daha imza attı!

        Vodafone, voleybol dünyasında yaygın kullanılan 'canlı dahil-hariç' teknolojisini 2025-2026 sezonu 1-4 Play-Off'ları itibarıyla Vodafone Sultanlar Ligi'nde de devreye aldı.

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 14:14 Güncelleme:
        Vodafone, voleybol dünyasında yaygın kullanılan 'canlı dahil-hariç' teknolojisini 2025-2026 sezonu 1-4 Play-Off'ları itibarıyla Vodafone Sultanlar Ligi'nde de devreye aldı.

        Bu kapsamda şirket, Voleybol Milletler Ligi, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası ve Olimpiyatlar'da kullanılan 'canlı dahil-hariç' (live in/out) teknolojisini, 2025-2026 sezonu 1-4 Play-Off'ları itibarıyla Vodafone Sultanlar Ligi'ne entegre ederek, 5G'nin sunduğu eş zamanlı bağlantı teknolojisini kullanarak maç sonrası röportajları hologram teknolojisiyle canlı yayına taşıdı. Daha önce Avrupa'da Şahin Gözü teknolojisinin entegre edildiği ilk lig olan Vodafone Sultanlar Ligi, şimdi de Avrupa'da 'canlı dahil-hariç' teknolojisini kullanan ilk lig oldu.

        REKLAM

        'Canlı dahil-hariç' teknolojisi sayesinde takımlar, 'challenge' kullanmadan topun 'içeri mi dışarı mı' düştüğünü hakem tabletine anlık iletilen sinyallerle öğrenebiliyor.

        Çizgiye 5 ile 10 cm yakın düşen toplar için oluşturulan animasyonlar ise hem salonda hem de TV yayınında otomatik olarak gösteriliyor. Böylece takımlar, 'challenge' haklarını daha kritik anlarda kullanabiliyor. Aynı zamanda 'dahil-hariç' kararlarının otomatikleşmesi, oyunun temposunu ve akıcılığını da artırıyor. Bu deneyim, Vodafone 5G altyapısı sayesinde eş zamanlı olarak hem salondaki hem de ekran başındaki izleyicilere ulaşıyor.

        Vodafone Sultanlar Ligi kapsamında hayata geçirdiği yenilikçi projeyle Türkiye'de spor yayıncılığına da yenilikler getiren şirket, 5G teknolojisinin sunduğu düşük gecikme avantajını kullanarak maç sonrası röportajları hologram teknolojisiyle canlı yayına taşıdı.

        Vodafone'un 5G altyapısıyla mümkün olan bu uygulama, voleybol yayıncılığında hologram teknolojisinin Türkiye’de ilk kez kullanılmasını sağlayarak izleme deneyimini daha interaktif ve yenilikçi bir boyuta taşıdı.

        "TÜRK KADIN VOLEYBOLUNDA İLKLERE İMZA ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmayı sürdürdüklerini belirtti.

        Şahin, 'Dijital teknolojilerdeki gücümüzle, sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmaya devam ediyoruz. Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.

        5G'deki deneyimlerini voleybola da yansıtmaktan ve Vodafone Sultanlar Ligi'ne 5G odaklı yenilikler getirmekten dolayı mutlu olduklarını aktaran Şahin, şirket olarak Türk kadın voleybolunda ilklere imza atmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 24 Nisan 2026 (Hürmüz Dünyayı Nasıl Etkiledi?(

        Müzakere süreci neden tıkandı? ABD-İran müzakere masası yeniden kurulacak mı? ABD-İran savaşacak mı, barışacak mı? Trump krizden para kazanıyor mu? Akademisyen Prof. Dr. Ata Özkaya değerlendirdi. Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; İRAM Araştırmacısı Oral Toğa, Akademisyen Dr. Filiz Katman, Tü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları