Vodafone Türkiye'den iş gücü ve teknoloji ihracatı

Vodafone, gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkenin insan kaynağı ve teknoloji açısından gelişimine katkı sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdiğini vurguladı. Bugüne kadar reel değeri 234,4 milyar TL'yi aşan yatırım yaptığını açıklayan şirket, ülke genelinde pek çok teknoloji profesyonelinin yetişmesine katkıda bulunduğunu ve geliştirdiği teknolojilerle de Türkiye’yi dünya çapında bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlamayı hedeflediğini belirtti.

Şirket, yaptığı açıklamada global bir şirket olmanın sunduğu avantajlar sayesinde, çalışanlarının doğrudan yurtdışında istihdam edilmesine destek olduğu gibi, dönemsel olarak yurtdışında çalışmayı deneyimlemesi için çeşitli projeler de tasarladığını söyledi. Vodafone, bugüne kadar 170’ten fazla çalışanını başta genel merkez İngiltere olmak üzere faaliyet gösterdiği Almanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelere gönderdiğini açıkladı. Diğer yandan, tüm dünyadaki teknoloji ekiplerinin birlikte çalıştığı Tek Teknoloji Ekibi anlayışıyla faaliyet gösteren Vodafone, hem global deneyimini Türkiye’ye getiriyor, hem de Türkiye’deki başarılı uygulamalarını ihraç ettiğini de belirtti.

Şirketin insan kaynakları ve teknoloji alanlarında uyguladığı global politikalar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Nazlı Tlabar Güler ve Ayşegül Arıcan Şeker’in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, yurtdışına canlı bağlantı sağlanarak, Vodafone Türkiye’nin transfer ettiği ve her biri farklı Vodafone organizasyonlarında üst düzey roller üstlenen çalışanlarla da sohbet edildi.

"REFAH DOLU BİR TOPLUM VE GELECEK VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ"

Vodafone Türkiye’nin insan kaynakları politikasına değinen Nazlı Tlabar Güler şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, ülkemizin yatırım ikliminde önemli bir rolümüz var. Ancak, ülkemize katkımız sadece yatırımlarla sınırlı değil; daha iyi, sürdürülebilir ve refah dolu bir toplum ve gelecek vizyonuyla çalışıyoruz. Teknoloji sektörü hızlı ilerleyen ve dönüşen bir alan. Çalışma arkadaşlarımızın yetkinlikleri de bu değişime göre şekilleniyor. Deneyimler aracılığıyla gelişme, cesur fikirlerle yola çıkma, hatalardan öğrenme ve adaptasyon kabiliyeti bizim için öncelikli. Bu yaklaşımla, ülkemizde pek çok teknoloji profesyonelinin yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Yetiştirdiğimiz yetenekler ve geliştirdiğimiz teknolojilerle Vodafone Grubu’nun global hedeflerine katkı sağlıyoruz. Çalışanlarımızın global fırsatlarla buluşması, hem bireysel hem de kurumsal anlamda büyümemizin bir parçası.”

"TEKNOLOJİYİ DEĞER YARATMAK İÇİN KULLANIYORUZ" Şirketin teknoloji biriminde yapılan çalışmaları aktaran Ayşegül Arıcan Şeker ise şöyle konuştu: “Exponansiyel büyüyen bir dijitalleşme çağındayız. Sürekli değişen müşteri beklentisini karşılamak, değişime hızlı adapte olmak çok önemli. Gelişen teknolojinin ileride yaratacağı fırsatları bugünden görüp hazırlıklı olabilmek şirketler açısından hayati önem taşıyor. Teknoloji, şirketlere çok önemli büyüme fırsatları yaratıyor. Teknoloji ve dijitalleşmenin gücü, şirketlerin ana iş alanları dışında çok farklı alanlarda yeni iş modelleri yaratmalarını da sağlıyor. Bunu yapabilmeniz için hem değişen müşteri ihtiyacını, hem gelişen teknolojiyi, hem de farklı sektörleri çok yakın takip etmeniz gerekiyor. Biz de bu anlamda gelişen teknolojiyi müşterimize ve şirketimize değer yaratmak için kullanıyoruz.” ULUSLARARASI DENEYİM Şirket, yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yeteneklerle hem ülkeye hem de global hedeflerine katkıda bulunuyor. Grup şirketleriyle yakın temas içinde çalışarak bilgi, teknoloji ve insan kaynağı transferini kolaylaştıran Vodafone, çalışanlarına yurtdışında istihdam edilme veya global projelerde görev alma fırsatlarıyla uluslararası deneyim kazandırıyor. Yurtdışında görev alarak şirketi başarıyla temsil eden 170’i aşkın çalışanını Global Elçiler olarak adlandıran Vodafone, Avrupa’nın farklı pazarlarında proje bazlı çalışmalarla çalışanlarının gelişimine destek veriyor. Şirket ayrıca, yurtdışında yüksek lisans fırsatlarıyla hem akademik hem de teknik becerilerin geliştirilmesini sağlıyor. GENÇ ÇALIŞANLARA YÖNELİK PROGRAMLAR Genç çalışanlara da uluslararası deneyim kazandırıldığı açıklandı. Buna göre, London Rise programıyla, 26 yaş altı genç yeteneklere Londra’da kariyer geliştirme ve global vizyon kazanma imkânı sağlanıyor. Future Leader programıyla, Bilgi Teknolojileri ve dijital alanlarda geleceğin liderlerini yetiştiren, Avrupa’da rotasyonlu çalışma fırsatları içeren 2 yıllık bir program sunuluyor. Vodafone, Campus Lab programıyla da üniversite öğrencilerine Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülkelerde 12 hafta boyunca kendi akranlarıyla bir arada çalışma imkânı sundu. TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYOR Şirket, Türkiye’de geliştirdiği teknolojileri diğer ülkelere taşıyor. Şirketin Türkiye’deki sadakat platformu Vodafone Happy markasıyla uluslararası pazarlara sunuluyor. Türk mühendislerin geliştirdiği ve müşterilere global ve yerel markalardan indirimlerin yanı sıra kişiselleştirilmiş fırsatların da sunulduğu platform, Avrupa’daki üçüncü parti çözüm alternatifleriyle karşılaştırıldığında esneklik, teknoloji trendlerine uygunluk ve dijital verimlilik açısından öne çıkıyor. Dijital kullanıcı sayısı 25 milyonu aşan Vodafone Happy, Portekiz, Almanya, Romanya, Türkiye, İspanya, İtalya ve İrlanda’nın ardından Çekya’da da hizmet verecek.