Vodafone Türkiye'nin sürdürülebilirlik çalışmalarına 2 ödül birden

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Vodafone, sürdürülebilirlik alanında lider markaların ödüllendirildiği İklim ve Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde iki ödül birden aldı. Şirket, sürdürülebilir gelecek odağıyla hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla “Yılın Sürdürülebilir İş Raporlaması” ve “Sürdürülebilir Telekomünikasyon Markası” kategorilerinde Gümüş ödüle layık görüldü.

Vodafone ayrıca, “Yanında Duruyoruz” mottosuyla şekillendirdiği Çevresel, Sosyal, Yönetişim yaklaşımını ve sürdürülebilirlik projelerine dair deneyimlerini de ödül töreninden önce gerçekleşen İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’nde katılımcılarla paylaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Vodafone, tüm dünyada sürdürülebilirliğin önemini erken kavramış ve bu yönde gecikmeden harekete geçmiş şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çevresel, Sosyal, Yönetişim stratejimiz altında konumladığımız amaç odaklı yaklaşımımızla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kendimize Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre başlıklarından oluşan bir yol haritası belirledik. İşimizi yaparken paydaşlarımız için bu üç alanda değer yaratmaya, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesine odaklanıyoruz. Teknolojiyi kullanarak, kapsayıcılığı ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum yaratılması hedefiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Büyük bir özveriyle sürdürdüğümüz bu çalışmaların İklim ve Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde iki ödül birden almasından büyük mutluluk duyduk. Vodafone olarak, daha yeşil, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ŞEFFAF VE KAPSAYICI YAKLAŞIM Çevresel, Sosyal, Yönetişim konseptini içselleştiren Vodafone Türkiye, şirket içinde kurduğu ÇSY Komitesi ve çalışma gruplarıyla kapsayıcı şekilde bu süreçleri yönetiyor. Şirket, daha önce Sürdürülebilirlik Raporu adıyla yayınladığı raporu da son 3 yıldır ÇSY Raporu adıyla yayınlıyor. Bu raporda şirketin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri ve performansı şeffaf şekilde paylaşılıyor. Şirketin yayınladığı son rapora göre, yürütülen verimlilik çalışmaları, elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi gibi faaliyetlerle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kapsam 2 emisyonları sıfırlanırken, baz yıl olan 2020’den bu yana Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının toplamı %95 oranında azaltıldı.