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Vodafone Türkiye şebekesinin tümünde yenilenebilir enerji kullanmaya başladı

Vodafone Türkiye, şebekesinde ve ofislerinde tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladığını duyurdu. Yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştığını duyuran Vodafone Türkiye’nin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Altyapımızı yüzde 100 yenilenebilir elektrikle enerjilendireceğiz” dedi.

Vodafone Türkiye şebekesinde yenilenebilir enerjiye geçti - Haberler
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Küresel karbon emisyonunu 2040’a kadar “net sıfır”a düşürmeyi taahhüt eden Vodafone, Türkiye’de de çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi. Vodafone Türkiye, 22 Nisan Dünya Günü kapsamında yaptığı açıklamada, 2021/21 mali yılı itibariyle tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştığını açıkladı.

Vodafone, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 Gigawatt saat elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak, şebekesinin tümünde yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olduğunu duyurdu.

"BM'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI'NI DESTEKLİYORUZ"

Vodafone’un Türkiye’de şebekesini ve ofislerini yeşil enerjiye geçirmesini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“İklim değişikliği konusunda acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı çevresel etkilerin en az düzeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabileceğimiz konusunda pozitif ve iyimseriz. Sera gazı emisyonlarımızı azaltma, yenilenebilir elektrik kaynaklarına geçme ve enerji verimliliğimizi artırma taahhütlerimiz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan iklim hedefine odaklanan SKA 13'ü ve temiz enerjiye odaklanan SKA 7'yi destekliyoruz. Vodafone Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmasını, 2025 yılına kadar çevresel etkisini yarı yarıya azaltma ve 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma yolculuğunda atılan çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Altyapımızı yüzde 100 yenilenebilir elektrikle enerjilendireceğiz.”

YENİLENEBİLİR ENERJİYE 5 MİLYON TL YATIRIM

2019’da Adana’da, 2020 sonunda da İstanbul Esenyurt’taki teknoloji merkezlerinde toplam 5 milyon TL’yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kuran Vodafone, yenilenebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezleriyle devam edeceğini duyurdu. Şirket, toplamda 5 ana teknoloji merkezinde (İstanbul, İzmir, Adana, Tuzla ve Diyarbakır) hayata geçireceği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2 Megawatt kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 Gigawatt saat yeşil enerji üretmeyi ve yıllık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

NET SIFIR HEDEFİNİ 10 YIL ÖNE ÇEKTİ

Vodafone Grubu, geçen yıl toplam küresel karbon emisyonunu 2040’a kadar “net sıfır”a düşürmeyi taahhüt etti. Vodafone, bu doğrultuda, 2025 yılına kadar çevresel ayak izini yarıya indirmeyi ve satın aldığı tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan (Kapsam 2) tedarik ederek karbon emisyonunu sıfırlamayı; 2030’a kadar, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan (Kapsam 1) tüm karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı; 2030’a kadar, ortak girişimler, tüm tedarik zinciri satın alımları, sattığı ürünlerin kullanımı ve iş seyahatlerinden kaynaklanan (Kapsam 3) karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı, 2040’ta ise tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Vodafone, 2050 yılı için belirlemiş olduğu tüm karbon ayak izinde “net sıfır”a ulaşma hedefini de 10 yıl öne çekmiş olduğunu duyurdu.

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