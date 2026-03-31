Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Vodafone Türkiye Hukuk ve Kurumsal Güvenlik İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Cem Akoymak getirildi. Yeni görevine 1 Nisan 2026 itibarıyla başlayacak olan Akoymak, Vodafone Türkiye’nin Hukuk ve Kurumsal Güvenlik alanlarındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetimini üstlenecek.

CEM AKOYMAK KİMDİR?

Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri sektörlerinde 20 yılı aşkın süre boyunca Hukuk Birim Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Cem Akoymak, Vodafone’a katılmadan önce son 4 yıldır Kanada merkezli OpenText’in Birleşik Krallık organizasyonunda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Kıdemli Hukuk Müşavir Yardımcısı olarak görev yapıyordu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Akoymak, kariyeri boyunca hukuk ve regülasyon politikaları ile hukukta dijital dönüşüm süreçlerine liderlik etti.