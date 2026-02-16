Vodafoneun Red Konsol çözümüyle Pluxee, dijital müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pluxee, ödeme sistemleri, teknoloji altyapısı ve operasyon yönetiminde yüksek standartları kesintisiz şekilde sürdürebilmek için Red Konsol platformundan yararlanıyor.

Vodafone Business'ın online self-servis yönetim platformu Red Konsol, Pluxee'nin, Vodafone Türkiye'den aldığı tüm teknoloji ekosistemini tek ekrandan yönetmesini sağlıyor.

Sunucu yönetiminden siber güvenlik çözümlerine, mobil ve fiber internet hatlarından kapasite artırımına, erişim kontrolünden servis aktivasyonları ve devre takibine kadar birçok süreç dijital olarak tamamlanıyor.

Red Konsol'un sağladığı 7/24 erişilebilirlik, dijital destek ve güvenli altyapı, fatura görüntüleme, paket tanımlama, kullanım takibi ve detaylı raporlama gibi fonksiyonlar sayesinde Pluxee, geçmiş ve güncel operasyonlarını daha şeffaf ve ölçülebilir biçimde yönetebiliyor.

REKLAM

Vodafone Business imzalı çözümlerle Pluxee, çalışan deneyimi alanındaki liderliğini güçlü teknoloji altyapısıyla daha da güçlendiriyor ve tüm paydaşları için sunduğu hızlı, güvenli ve verimli dijital deneyimi daha da zenginleştiriyor.

Tüm işletmelerin ücretsiz olarak kullanabildiği Red Konsol'un sunduğu kesintisiz dijital destek, anında servis aktivasyonu, hızlı ek paket satın alma ve kapsamlı erişim kontrolü yetenekleri işletmelerin operasyonel yükünü önemli ölçüde azaltırken, karar alma süreçlerine de çeviklik ve hız kazandırıyor.

Self servis hizmet alan kullanıcılar, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan 7/24 işlemlerini gerçekleştirebiliyor, sorularına anında cevap bulabiliyor. Ayrıca fatura bilgileri gibi finansal başlıkları anında görüntüleyip aldıkları tüm servisler hakkında raporlara ulaşabiliyor. "İŞ AKIŞLARINI SADELEŞTİREN VE KRİTİK SÜREÇLERDE HIZ KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER" Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, iş ortaklarının operasyonel verimliliğini artıran, günlük iş akışlarını sadeleştiren ve kritik süreçlerde hız kazandıran çözümler üretmeye odaklandıklarını belirtti. REKLAM Kestioğlu, kullanıcılara ücretsiz olarak sundukları Red Konsol'un, sağladığı birçok faydanın yanı sıra Vodafone Business tarafından geliştirilen yeni çözümlere çok daha kolay ulaşabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Dijital müşteri deneyimini yeni bir boyuta taşıdığımız Red Konsol, Pluxee'nin tek ekrandan yönetim, anlık görünürlük ve 7/24 dijital destek gibi avantajlarla ekiplerinin iş süreçlerini kolaylaştırdı, tüm ekosistemine sunduğu deneyimi daha çevik bir yapıda geliştirme fırsatına sahip oldu. Ayrıca Pluxee, Vodafone Business bünyesinde oluşturduğumuz 'Customer Advisory Board' platformunun gelişimine, katılımcısı olarak geri bildirimleriyle de destek veriyor."