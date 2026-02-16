Canlı
        Vodafoneun Red Konsol çözümüyle Pluxee, dijital müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıdı - Teknoloji Haberleri

        Vodafoneun Red Konsol çözümüyle Pluxee, dijital müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıdı

        Vodafone Business'ın online self-servis yönetim platformu Red Konsol'u kullanan Pluxee, hem operasyon süreçlerini daha verimli hale getirdi hem de dijital işlemlerde daha hızlı ve güvenli dijital yönetim yapısına sahip oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 14:42 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:42
        Dijital müşteri deneyimini artırdı
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pluxee, ödeme sistemleri, teknoloji altyapısı ve operasyon yönetiminde yüksek standartları kesintisiz şekilde sürdürebilmek için Red Konsol platformundan yararlanıyor.

        Vodafone Business'ın online self-servis yönetim platformu Red Konsol, Pluxee'nin, Vodafone Türkiye'den aldığı tüm teknoloji ekosistemini tek ekrandan yönetmesini sağlıyor.

        Sunucu yönetiminden siber güvenlik çözümlerine, mobil ve fiber internet hatlarından kapasite artırımına, erişim kontrolünden servis aktivasyonları ve devre takibine kadar birçok süreç dijital olarak tamamlanıyor.

        Red Konsol'un sağladığı 7/24 erişilebilirlik, dijital destek ve güvenli altyapı, fatura görüntüleme, paket tanımlama, kullanım takibi ve detaylı raporlama gibi fonksiyonlar sayesinde Pluxee, geçmiş ve güncel operasyonlarını daha şeffaf ve ölçülebilir biçimde yönetebiliyor.

        Vodafone Business imzalı çözümlerle Pluxee, çalışan deneyimi alanındaki liderliğini güçlü teknoloji altyapısıyla daha da güçlendiriyor ve tüm paydaşları için sunduğu hızlı, güvenli ve verimli dijital deneyimi daha da zenginleştiriyor.

        Tüm işletmelerin ücretsiz olarak kullanabildiği Red Konsol'un sunduğu kesintisiz dijital destek, anında servis aktivasyonu, hızlı ek paket satın alma ve kapsamlı erişim kontrolü yetenekleri işletmelerin operasyonel yükünü önemli ölçüde azaltırken, karar alma süreçlerine de çeviklik ve hız kazandırıyor.

        Self servis hizmet alan kullanıcılar, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan 7/24 işlemlerini gerçekleştirebiliyor, sorularına anında cevap bulabiliyor. Ayrıca fatura bilgileri gibi finansal başlıkları anında görüntüleyip aldıkları tüm servisler hakkında raporlara ulaşabiliyor.

        "İŞ AKIŞLARINI SADELEŞTİREN VE KRİTİK SÜREÇLERDE HIZ KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, iş ortaklarının operasyonel verimliliğini artıran, günlük iş akışlarını sadeleştiren ve kritik süreçlerde hız kazandıran çözümler üretmeye odaklandıklarını belirtti.

        Kestioğlu, kullanıcılara ücretsiz olarak sundukları Red Konsol'un, sağladığı birçok faydanın yanı sıra Vodafone Business tarafından geliştirilen yeni çözümlere çok daha kolay ulaşabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Dijital müşteri deneyimini yeni bir boyuta taşıdığımız Red Konsol, Pluxee'nin tek ekrandan yönetim, anlık görünürlük ve 7/24 dijital destek gibi avantajlarla ekiplerinin iş süreçlerini kolaylaştırdı, tüm ekosistemine sunduğu deneyimi daha çevik bir yapıda geliştirme fırsatına sahip oldu. Ayrıca Pluxee, Vodafone Business bünyesinde oluşturduğumuz 'Customer Advisory Board' platformunun gelişimine, katılımcısı olarak geri bildirimleriyle de destek veriyor."

        Pluxee Bilgi Teknolojileri ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Osman Başbuğoğlu da Türkiye'de her gün 1,5 milyon çalışanın hayatına dokunduklarını, geniş üye iş yeri ağı ve yüksek işlem hacmiyle çalışan deneyimi alanında sektöre yön verdiklerini anlattı.

        Başbuğoğlu, Ipsos'un 2025 Marka & Müşteri Deneyimi Araştırması'na göre, sektörde çalışanlar tarafından en çok tavsiye edilen marka olmalarının arkasında, çalışanı merkeze alan güçlü bir vizyon, uzun vadeli bir iş stratejisi ve tüm bunları mümkün kılan teknolojik bir altyapı bulunduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Çalışanı Mutlu Eden Dünya' misyonumuz doğrultusunda teknoloji altyapımızı sürekli geliştiriyor, operasyonlarımızı daha akıllı, çevik ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürüyoruz. Vodafone Business ile yürüttüğümüz işbirliği kapsamında faydalandığımız Red Konsol dijital altyapımızın tek ekrandan güvenli ve şeffaf biçimde yönetilmesine imkan tanıyarak artan operasyonel ihtiyaçlarımızı sağlıklı şekilde yönetmemizi destekliyor."

        Ana Haber Bülteni - 13 Şubat 2026 (ABD Anlaşma Mı, Savaş Mı İstiyor?)

        Taslak raporda neler yer alacak? Karalar'ın tahliyesine itiraza net. İstanbul'da toplu ulaşıma %20 zam. ABD anlaşma mı, savaş mı istiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

