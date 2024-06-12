Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu: 2024 Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada?

        2024 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye kaç puanda?

        Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu'nca (FIVB) düzenlenen, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü ve son hafta karşılaşmaları başlıyor. Turnuvayı ilk sekizde tamamlayan takımlar finallere katılma hakkı kazanıyor. İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve Filenin Sultanları son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Filenin Sultanları’nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Hong Kong etabı 12 Haziran'da başlıyor. VNL'in üçüncü ve son haftası yaşanırken Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu araştırılıyor. Filenin Sultanları puan durumu sıralaması ve maç programı merak ediliyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü itibarıyla FIVB Milletler Ligi puan durumu...

        2

        MİLLİLERİMİZ İLK SEKİZDE YER ALIRSA FİNALDE!

        8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

        3

        VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

        1. Polonya - 24 Puan

        2. Brezilya - 22 Puan

        3. İtalya - 22 Puan

        4

        4. Japonya - 18 Puan

        5. Türkiye - 18 Puan

        6. Çin - 18 Puan

        5

        7. ABD - 16 Puan

        8. Kanada - 15 Puan

        9. Hollanda - 12 Puan

        10. Dominik Cumhuriyeti - 9 Puan

        6

        FIVB MİLLERLER LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        12 Haziran Çarşamba: 12.00 Türkiye-Tayland

        13 Haziran Perşembe: 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        15 Haziran Cumartesi: 15.30 Çin-Türkiye

        16 Haziran Pazar: 12.00 Türkiye-Brezilya

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"