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Voleybol Milletler Ligi başlıyor! Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Milletler Ligi heyecanı bugün başlıyor. Turnuva Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk olarak Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. İlk haftasında 4 takımla karşılaşacak olan Milliler, Antalya Spor Salonu’nda sahaya çıkacak. Peki, Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Voleybol Milletler Ligi başlıyor! Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Voleybol Milletler Ligi’nde Güney Kore ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları 2018’den bu yana düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022’ de dördüncülük 2021’ de ise üçüncülük elde etti. Diğer tarafta Güney Kore ise henüz önemli bir başarısı yok. 16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi her hafta farklı ülkelerde oynanıyor. Peki, Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte, Voleybol Milletler Ligi (IFVB) hakkında tüm merak edilenler…
  • Voleybol Milletler Ligi başlıyor! Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GÜNEY KORE TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Filenin Sultanları Antalya Spor Salonu’nda 31 Mayıs Çarşamba günü (bu akşam) saat 20.00’de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.
  • Voleybol Milletler Ligi başlıyor! Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GÜNEY KORE TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Güney Kore Türkiye karşılaşması TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.
  • Voleybol Milletler Ligi başlıyor! Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMIMIZIN İLK HAFTA RAKİPLERİ

    Millilerimiz, Milletler Ligi’nin ilk haftasında Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile karşılaşacak.
  • Voleybol Milletler Ligi başlıyor! Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MİLLETLER LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

    İlk haftası 31 Mayıs-4 Haziran Antalya’da, ikinci haftasında 14-18 Haziran’da Hong Kong’da, üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz’da Bangkok’ta mücadele edecek.

    Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz’da ABD’nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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