Voleybol Milletler Ligi’nde Güney Kore ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları 2018’den bu yana düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022’ de dördüncülük 2021’ de ise üçüncülük elde etti. Diğer tarafta Güney Kore ise henüz önemli bir başarısı yok. 16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi her hafta farklı ülkelerde oynanıyor. Peki, Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte, Voleybol Milletler Ligi (IFVB) hakkında tüm merak edilenler…