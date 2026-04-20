Voleybol Sultanlar Ligi final serisine Vargas ve Markova damgası!

Vodafone’un isim sponsorluğunda 2025-2026 Sultanlar Ligi Sezonu tamamlandı. VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yenerek şampiyonluğa uzandı.

Vodafone 5G destekli Şahin Gözü teknolojisinin kullanıldığı Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde önemli istatistikler kaydedildi. Buna göre, Fenerbahçe Medicana’dan Melissa Vargas 111.96 km/s ile serinin en hızlı servisini kullandı. Vargas ile VakıfBank’tan Marina Markova 109 km/s’ye ulaşarak en hızlı smaçta zirveyi paylaştı. Markova ayrıca 3.3 metreyle en yüksek smaç yüksekliğine ulaştı. Play-Off finalinde en uzun ralli de VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan serinin 3. maçında 26.4 saniye ile gerçekleşti.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun yanında durmaya devam ediyoruz. Bu sezon da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Play-Off 1-4 Etabı, Play-Off 3-4 Etabı ve Play-Off Final Serisi maçlarında kullandık. Voleybolseverler, bu sistemle, hem maç esnasında sahadaki ekranlardan, hem de TV ve dijital maç yayınlarından servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi verileri anlık olarak takip edebildi. Aynı zamanda Şahin Gözü kameralarıyla Challenge kararları anlık olarak takip edilebildi ve set sonlarında oyuncu ve takım istatistikleri seyircilerle paylaşıldı. Sezon sonunda, play-off’ları da dahil ettiğimizde 52 maçta bu servislerden yararlanıldı. Şahin Gözü’nün sağladığı istatistiksel verileri bir kez daha ulusal bir ligde sezonun tamamında kullanmış olduk. Bu teknoloji sayesinde sadece şampiyonluk play-off’u aşamasına gelmiş takımların oyuncularının değil, ligdeki tüm takımların istatistiklerini ölçümleyebiliyoruz. Ligde mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyoruz” dedi.