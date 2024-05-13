Voleybolda Milletler Ligi başlıyor: İşte Filenin Sultanları'nın maç programı!

Voleybolda "milli sezon" yarın kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabıyla başlayacak. Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla mücadele edecek.

Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak.

"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. Milli takım, Antalya etabında Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla karşılaşacak. "Filenin Sultanları", ilk maçını 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya'yla oynayacak. REKLAM 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. İLK HAFTA PROGRAMI A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle: 15 Mayıs Çarşamba: 20.00 Japonya-Türkiye 16 Mayıs Perşembe: 20.00 Hollanda-Türkiye 18 Mayıs Cumartesi: 20.00 İtalya-Türkiye 19 Mayıs Pazar: 20.00 Fransa-Türkiye

SON ŞAMPİYON VE DÜNYA BİR NUMARASI UNVANLARIYLA SEZONA BAŞLIYOR İlklerin yılı 2023'te üç kupa kazanan milliler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı etti. "Filenin Sultanları", geçen yıl VNL ve Avrupa Şampiyonası'nda da ilk kez şampiyon olmayı başarmıştı. Geçen yıl eylül ayında bu seneki VNL sezonuna (mayıs ayı) kadar "dünya bir numarası" olmayı garantileyen milliler, bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. REKLAM

SANTARELLI VE VARGAS ETKİSİ A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, "Filenin Sultanları"nın başında çıktığı ilk organizasyon olan VNL'de şampiyon oldu. Daha sonra milli takımla ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenör, olimpiyatlara da katılma hakkını elde etti. Milli takım, Santarelli yönetiminde çıktığı 31 maçta 28 galibiyet aldı. Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas, ilk milli maçına, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki Güney Kore karşısında çıktı.