        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Volkan Demirel'den hakem tepkisi! - Gençlerbirliği Haberleri

        Volkan Demirel'den hakem tepkisi!

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Göztepe müsabakasının ardından, "Çok hakem konuşan biri değilim ama yeri geldiği zaman söylemek lazım. Türk futbolu neden gelişmiyor diyorsak hakemlerin bunda çok büyük payı var. Yapacak bir şey yok önümüzdeki maça bakacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.

        "TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞMEMESİNDE HAKEMLERİN BÜYÜK PAYI VAR"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Tüm sorumluluk benim. Yenildik, tüm sorumluluk bana aittir. Bu kadroyu çalıştıran, bu kadroyu çıkaran, oyuncuları oynatan, değişikler yapıp her şeyi yapan benim ama şöyle de bir şey var; belki ikinci penaltı için evet penaltı diyebiliriz ama ilki için asla. Kosova-Türkiye maçını hepiniz izlediniz, orada en iyi şekilde hepiniz gördünüz. Tabii ki bunu bahane olarak söylemiyorum ama bugünkü maçta bence hakem kararlarının etkili olduğunu düşünüyorum. Bizi yenebilirlerdi buna hiçbir şey demiyorum ama bugün hakemin biraz etki ettiğini düşünebiliriz. Tekrar söylüyorum, tüm sorumluluk bana ait. Ben aşağıyı düşünmüyorum diye röportaj vermiştim ama artık aşağıyı düşünmemiz gerekiyor. Ona göre hareket edeceğiz. Beklenti buymuş, düşmemeyi düşünüyor çoğu insan. Biz de düşmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben buraya geldiğimde takımın çok iyi olduğunu söylemiştim. Oyuncularıma güveniyorum, tabii ki hakem kararları ve sahanın içinde bize müsaade ederlerse. Çok hakem konuşan biri değilim ama yeri geldiği zaman söylemek lazım. Türk futbolu neden gelişmiyor diyorsak hakemlerin bunda çok büyük payı var. Yapacak bir şey yok önümüzdeki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.

