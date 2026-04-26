Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Volkan Demirel: Hepimizin amacı bu takımı ligde tutmak

        Volkan Demirel: Hepimizin amacı bu takımı ligde tutmak

        Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, Kocaelispor'u 1-0 yendikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hepimizin amacı bu takımı ligde tutmak"

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yenen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 3 haftada da puanları toplayıp ligde kalmak istediklerini söyledi.

        Volkan Demirel, Eryaman Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyundan ve plandan ziyade bugün takımın mücadelesinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "İkili mücadeleler ve hava toplarında bu mücadeleyi verdiler. Maça inanmanın, konsantrasyonun bize 3 puanı getirdiğini düşünüyorum. Bir gol daha attık ama kalecinin topa temas ettiği verilmeyen bir gol. İlk yarı üstün bir oyun, ikinci yarı skoru koruma amaçlı çocukların kendi inisiyatifiyle biraz daha geri çekilmiş olabiliriz. Bugün tamamen 3 puan hedefimizdi, 'Kalan son 4 haftada hedefimiz var.' diye hep söyledim. O hedeflerden birisini gerçekleştirdik, şimdi bir sonraki maçı bekleyeceğiz. Oradan da umduğumuz skoru alarak inşallah bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız."

        Bir soru üzerine Diabete'yi takıma ilk geldiğinde de çok beğendiğini belirten Demirel, "İkinci geldiğimde de bir türlü şans veremedim ama genç bir oyuncu, idmandaki performansı çok etkiliyordu. Galatasaray maçında inandım ve oynattım, çünkü açıkçası maça çıkarken fazla beklentim yoktu. Futbolda bir adalet vardır, çok iyi mücadele ettiler. Bugünkü kadro da o adaleti sağlamak için çıkan bir kadroydu." diye konuştu.

        Maçta baskının 90 dakika yapılamayacağını dile getiren Volkan Demirel, "Galatasaray maçında farklı bir plan vardı, bugünkü maçta başka bir plan uyguladık. Bugün amaç, 1-0 olsun bizim olsun şeklindeydi. Çocuklar da bunun için ikinci yarıda baskıya maruz kaldı. Çok zor dönemden geçen bir takım için 1-0'lık galibiyet çok güzel, bunun keyfini sürün. Benim derdim puanları toplayıp ligde kalmak." ifadelerini kullandı.

        Eryaman'da taraftarın da stadı neredeyse doldurarak çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu belirten Demirel, "Taraftarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün Ankara olarak bu maçı kazandık, inşallah da bu ligde Ankara takımı olarak kalacağız. Gençlerbirliği, hiçbir takıma karşı bu sahada ezilmedi. Bizim kalbimiz temiz, gönlümüz rahat. İnşallah bu sene bu çocuklarla biz ligde kalacağız. Hepsi çok güzel çocuklar, gerçekten böyle güzel oyuncuları bir arada bulmak çok zor. Yönetim, oyuncular, çalışanlar, teknik heyet, hepimizin amacı bu takımı ligde tutmak." değerlendirmesinde bulundu.

