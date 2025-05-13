Volkan Döne: Önceliğimiz Perugia'yı yenip finale çıkmak

Halkbank Voleybol Takımı'nda pasör Micah Ma'a ve tecrübeli libero Volkan Döne, yaptıkları açıklamada, başantrenör Radostin Stoytchev yönetiminde yürütülen yoğun hazırlık süreci ve hedeflerini anlattı.

Stoytchev ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Micah Ma'a, "7 ay çalıştıktan sonra bir koçtan diğerine geçiş yapmak kolay değildi. Ancak Stoytchev çok iyi iş çıkarıyor, çok iyi hazırlanıyor. Kendi sistemini, voleybol hakkındaki fikirlerini bize basitçe aktarabiliyor. Tabii kısa bir süre oldu ama bence iyi adapte olduk." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'e hazır olduklarını vurgulayan ABD'li pasör, "Uzun bir ara verdikten sonra Perugia ile oynayacağız. Birkaç gün önce Piacenza ile oynadılar. Oturup beklemek için uzun bir zamanımız vardı. Bu bir sporcu olarak kolay değil ama hazır ve heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'de üçüncü sezonunu geçirdiğini aktaran Ma'a, "Artık burası birçok açıdan evim gibi. İnsanlar, kulüp ve yemekler harika. Trafik bazen ilginç olabiliyor ama genel olarak burada olmaktan dolayı mutluyum." diye konuştu.