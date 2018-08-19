Son Yeni Malatya yenilgisi ile taraftarını mutsuz eden Fenerbahçe'de gündem yine Volkan Demirel...



Sözleşmesini uzattıktan sonra yeni bir sayfa açmasına karşın sezona kötü başlayan deneyimli eldiven Malatya'da yediği golle de eleştirilerin hedefi olmayı başardı! Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan iki maçta da yediği hatalı gollerle turun kaybedilmesinde başrol oynayan Volkan Demirel, daha sonra Bursaspor maçı kazanılmasına karşın kalesini gole kapatamamıştı.

Dün de Yeni Malatya'da yediği golle taraftarlarını üzen Volkan Demirel, iyiden iyiye tartışılmaya başlandı. Spor yorumcuları sezonun Volkan Demirel ile gitmeyeceği yönünde görüş bildirirken, taraftarlar da Volkan’ın psikolojik olarak büyük düşüşte olduğu ve başkan Ali Koç'un acilen iyi bir kaleci transferi yapması görüşünde birleşti.

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