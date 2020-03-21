Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından antrenmanlara evden devam edilmesi kararlaştırılırken, antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu takım arkadaşlarına önemli uyarılarda bulundu. Bu ikili arkadaşlarından kurallara uymalarını isterken, ayrıca mevcut birlikte yapılacak programların yanı sıra oyuncuların bireysel çalışmalara da büyük önem vermelerini istedi.

Aranın ne kadar süreceğinin belirsiz olmasına rağmen arkadaşlarından lig 3 hafta sonra başlayacakmış gibi kendilerini hazır tutmalarını isteyen ikili, "Hala kazanabileceğimiz bir kupa var önümüzde. Bu arada herkes geçmişi unutsun. Bir yandan da bu bir devre arası dönemi gibi fiziksel durumunu korusun. Toplu çalışmalara geri döndüğümüzde hiç kimse diğer arkadaşlarından geride kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Futbolculara hazırlanacak toplu programların yanı sıra birçok oyuncu da özel antrenörler tutarak kendilerini bu süresi belirsiz arada formda tutmayı planlıyor.