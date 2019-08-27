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VW'ye altın çağını yaşatan eski CEO hayatını kaybetti

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Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Ferdinand Piech, hayatını kaybetti. Alman basınında yer alan haberlere göre, 82 yaşındaki eski CEO, Almanya'daki bir restoranda yemek yerken aniden fenalaştı ve kurtarılamadı. Porsche'nin kurucusu Ferdinand Porsche'nin de torunu olan Piech, 1960'lı yıllardan itibaren Porsche, Audi ve VW Grubu'nda çeşitli görevler aldı. 1993 yılında VW CEO'su ve 2002 yılında da grubun yönetim kurulu başkanı olan Piech, görev süresi boyunca VW'ye büyük çıkış yaptırarak markaya dünyanın en büyük ikinci otomotiv üreticisi unvanını kazandırdı. Piech'in 2015 yılında görevi bırakmasından ardından ise, VW 2016 yılında Toyota'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomotiv üreticisi oldu

Ferdinand Piech

Volkswagen (VW) Grubu'nun eski CEO'su ve Porsche'nin kurucusu Ferdinand Porsche'nin torunu Ferdinand Piech, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Piech'in, pazar akşamı Almanya'da bir restoranda yemek yerken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Eski CEO'nun kesin ölüm sebebinin ise hafta içinde açıklanacağı kaydedildi.

Otomotiv sektörüne son 50 yılda önemli izler bırakan Ferdinand Piech, kariyerine 1963 yılında aile şirketi Porsche'de başladı. Piech, markada ilk olarak 917 modelinin geliştirilmesine görev aldı.

1972 yılında Audi'ye geçiş yapan Piech, 20 yıl boyunca Alman markada çeşitli görevler aldı. 1988 yılında Audi'nin CEO'su olan Piech, aldığı bir dizi tasarruf önlemi ile markaya bugünkü günlerinin önünü açan isim olarak biliniyor.

Piech, VW'nin krizde olduğu 1993 yılında ise şirketin kaptan koltuğuna oturdu. VW CEO'luğu boyunca Golf ve Passat'ı markanın lokomotif modellerini haline getiren Piech, VW'nin yeniden kâra geçmesinde de belirleyici rolü oynadı.

LÜKS MARKALARI BÜNYESİNE KATTI

Ferdinand Piech yönetimindeki VW, 2000'li yıllarda ise bir dizi yeni model tanıtımına girişti. Markanın efsanevi modeli Beetle'in modern bir versiyonu o dönemde piyasa sürüldü.

Kuruluşundan beri 'halk otomobili' imajıyla rekabet eden marka, Piech'in döneminde Mercedes S Serisi ve BMW 7 Serisi gibi modellere rakip olarak geliştirilen ilk premium modeli Phaeton'u tanıttı.

2002 yılında CEO'luk görevini bırakan Piech, o tarihten sonra ise markadaki etkisini Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürdü.

Piech'in yönetiminde büyüme stratejisi izleyen VW, Skoda, Bentley, Bugatti ve Lamborghini gibi markaları da 2000'li yıllarda bünyesine kattı.

Piech yönetimindeki VW, 2012 yılında ise Porsche'yi bünyesine kattı. Böylece, VW'nin ilk modeli Beetle'i tasarlayan ve Porsche'nin kurucusu olan Ferdinand Porsche'nin torunu Piech, VW Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde dedesinin iki önemli mirasını aynı çatı altında toplamış oldu. 

Ferdinand Piech 2015 yılında ise markadaki görevlerinin tümünü devretti. Piech'in görevini bırakmasından bir süre sonra ise, VW'nin dünya çapındaki 11 milyon aracında hatalı emisyon yazılımı olduğunu kabul ettiği 'dizel skandalı' patlak verdi. 

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