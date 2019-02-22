Alman Volkswagen'in hafif ticari modeli Transporter makyajlandı.
Markanın büyük boy SUV'u Touareg'ten izler görülen araçta, yeni ızgara ve gündüz farı tasarımı dikkat çekiyor.
Aracın arkasında ise, tasarımı elden geçirilen led stop grubu makyajsız versiyona göre fark yaratıyor.
Aracın içinde ise, Alman üreticinin binek modellerinde yer verdiği dijital gösterge grubu en büyük değişiklik olarak karşımıza çıkıyor.
Bunun haricinde, yenilenen multimedya ekranı da donanıma bağlı olarak 8 veya 9.2 inc boyutlarında tercih edilebiliyor.
Makyaj ile birlikte aracın direksiyon sistemi de elden geçirildiği açıklandı. Buna göre, hidrolik direksiyon sistemi elektrik destekli bir yapıya kavuşturuldu.
Yapılan açıklamaya göre, bu değişikliğin kendi kendine park etme ve şerit takip asistanı gibi özellikleri desteklediği kaydedildi.
Motor seçeneklerine bakıldığında, 2.0 litrelik TDI motorun 90, 110 ve 150 bg’lik versiyonlarının yanı sıra 199 beygir güçlük Bi-TDI ünitenin sunulduğu görülüyor.
150 bg’lik versiyonda çift kavramalı otomatik şanzıman ve 4Motion sistemi ekstra olarak alınabilirken, çift turbolu turbodizel motorda DSG şanzıman standart olarak sunuluyor ve opsiyonel olarak dört tekerlekten çekiş sistemi alınabiliyor.
Elektrikli versiyonu da üretilecek aracın, 400 kilometrelik bir menzile sahip olacağı belirtildi. Makyajlı Transporter'in yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkması hedefleniyor.
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