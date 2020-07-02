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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilVolvo'dan dev geri çağırma
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Tarihindeki en büyük geri çağırmaya imza attı

İsveçli otomotiv üreticisi Volvo, kendi tarihindeki en kapsamlı geri çağırma uygulamasına hazırlanıyor. Üç noktalı emniyet kemerinin mucidi olan şirketten yapılan açıklamada, 2006 ile 2019 yılları arasında üretilen araçlardaki emniyet kemeri hatasından dolayı 2.2 milyon aracın geri çağırıldığı kaydedildi

Volvo
Reuters

İsveçli otomotiv üreticisi Volvo, son yılların en büyük araç çağırma operasyonlarından birine imza atıyor.

Çinli Geely bünyesindeki üretici, yollardaki 2.2 milyon aracı çağırdığını duyurdu. Söz konusu geri çağırmanın 2006 ile 2019 yılları arasında üretilen araçlardaki emniyet kemeri hatasından kaynaklandığı belirtildi.

Şirket kaynakları, atılan adımın Volvo'nun tarihindeki en kapsamlı geri operasyonu olduğunu belirtiyor.

Volvo'nun hatalı emniyet kemerlerinin V60, V70 ve XC60 gibi modelleri kapsadığı da verilen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamada, söz konusu hata yüzünden henüz bir kaza gerçekleşmediği vurgulanırken, kullanılan malzemenin eskimesi ile ilerleyen yıllardan emniyet kemerinin işlevini kaybedebileceği kaydedildi.

Geri çağırma operasyonun maliyeti hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

Volvo, 1959 yılında üç noktalı emniyet kemerini ilk kez kullanan marka olarak biliniyor.

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