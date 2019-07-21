İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli otomobil devi Volvo’nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.

Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström’e dayandırılan haberde, geri çağrılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90’ların olduğu belirtildi.Elfström, üretimde yapılan bir hatadan dolayı dizel motorlardaki bir parçanın erimesinden endişe ettiklerini belirtti. Şu ana kadar bir olay yaşanmasa da söz konusu erimenin en kötü senaryoda motorun alev almasına yol açabileceği bilgisini verdi.

2010 YILINDA ÇİNLİ ŞİRKETE SATILDI

Çinli otomotiv şirketi Geely, 2010 yılında Volvo'yu 1,8 milyar dolara satın almıştı