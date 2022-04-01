Alman üreticiden Formula 1'e yeşil ışık 0:00 / 0:00

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'den dikkat çeken bir Formula 1 adımı geldi. Şirket kaynaklarından alınan bilgiye göre, Volkswagen Grubu bünyesindeki Audi ve Porsche, uluslararası motor sporları organizasyonu Formula 1'in yönetimi ile önümüzdeki hafta görüşmelere başlayacak.

Business Insider'a konuşan kaynaklar, Formula 1 yönetimi ile yapılacak toplantıda, şirketin yarışlarda yer alma isteğinin aktarılacağını söyledi.

Audi ve Porsche'nin, motorsporlarının tepe noktası olarak kabul edilen Formula 1'e girmek için, mevcut takımlar ile ortaklık yapması bekleniyor.

Buna göre, kulislerde Audi'nin McLaren için yaklaşık 500 milyon euro teklif edeceği, Porsche'nin ise birkaç yıl içinde yarış takımı RedBull ile uzun vadeli bir ortaklık kurmayı planladığı konuşuluyor.

CEO'SU ESKİ VW YÖNETİCİSİ

Her ne kadar, McLaren CEO'su Zak Brown takımın satılık olmadığını her fırsatta tekrarlasa da, takımın motor tedarikçisi Mercedes-Benz ile olan anlaşmasının 2026'da sona erebileceği kaydediliyor.

Öyle ki, kaynaklar Volkswagen'in nihai kararının Formula 1'in 2026 yılına kadar sentetik yakıtlara geçme planlarını takip edip etmeyeceğine ve McLaren'ın araçlarının elektrifikasyonu konusundaki ilerlemesine bağlı olacağını aktarıyor.

Formula 1 yarışları, önümüzdeki yıllarda sürdürebilir yakıt kullanımına geçerek net sıfır karbon hedefini gerçekleştirmek hedefliyor.

Bu kapsamda, Formula 1’in yönetim organı FIA, biyo-atıktan yapılan yüzde 100 sürdürülebilir yakıtın ilk varillerini motor üreticilerine test için teslim etmişti.

Formula 1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali, daha önce Volkswagen'e ait Lamborghini'nin eski başkanı olarak görev yapıyordu.