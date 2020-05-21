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Volkswagen grubuna bağlı birçok markanın Türkiye distribütörü olan Doğuş Otomotiv, Alman üretici Volkswagen'in ticari araç

distribütorlük sözleşmesini süresiz olarak yenilediğini duyurdu.

Doğuş Otomotiv'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Volkswagen Grubu (VW) yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisi neticesinde şirketimizle olan Volkswagen Binek Araç Markası Distribütörlük sözleşmesini 2018 yılında süresiz şekilde yenilemişti. Bu duruma ilave olarak VW, Volkswagen Ticari Araç Markası Distribütörlük Sözleşmemizi de süresiz şekilde yenilemiştir" ifadesi yer aldı.

Doğuş Otomotiv, 1994 yılından bu yana Volkswagen'in Türkiye distribütörlüğünü yapıyor.

Geçen yıl Volkswagen'in Manisa'da şirket kurması ile distribütörlük anlaşmasını sonlandırarak Türkiye'deki pazarlama ve satış faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirileceği iddia edilmişti.

Eylül 2019'da ise Doğuş Otomotiv'den Volkswagen ile yapılan anlaşmanın süresiz olduğu açıklaması gelmişti.

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