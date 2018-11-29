ABD pazarının en büyük iki markasından biri olan Ford ile, Avrupa'nın en büyük markası olan Volkswagen'in elektrikli ve otonom araçlarını birbirlerinin fabrikasında üreterek büyük bir oranda maliyetleri azaltmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre, bu kapsamda 3 kaynak, VW ticari aracı Crafter ve Transporter’ın üretimini, Ford Otosan'ın Transit ve Custom üretimini gerçekleştirdiği Gölcük fabrikasında planlıyor.

Konuya ilişkin Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ‘’Ford ve VW ortak araç geliştirme ve üretme konusunda bir süredir görüşüyorlar. Ortada varılan bir anlaşma henüz yok. Çalışmalar sona yaklaşmakla birlikte halen devam ediyor. Çok kısa bir zaman sonra resmi açıklama her iki şirket tarafından yapılacaktır’’ açıklamasını yaptı.

Sektöre ilişkin kaynaklar, Ford platformu üzerinde Custom modelinin karşılığı VW Transporter, Transit’in karşılığı VW Crafter modellerinin üretimini planlanladığını açıkladı. VW’nin yıllık yaklaşık 150 bin ile 180 bin adet kadar ticari araç üretimini Türkiye‘ye kaydıracağı belirtiliyor.

Türkiye’de 2017 yıl genelinde 552.825 adet, Ocak 2018 ile Ekim 2018 döneminde 439.644 adet ticari araç üretimi gerçekleştirildi. Volkswagen’in ticari araç üretiminin bir kısmını Türkiye’ye kaydırmasının sektöre büyük bir hareketlik getireceği belirtiliyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TİCARİ ARAÇ ÜRETİM MERKEZİ

2005 yılından bu yana Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 3 şirketi arasında yer alan Ford Otosan Kocaeli’nde Gölcük ve Yeniköy Fabrikaları, Eskişehir’de İnönü Fabrikası ve İstanbul’daki Sancaktepe’de ki AR-GE merkezinde faaliyet göstermekte.

2017 sonunda 440.000 ticari araç, 75.000 adet motor üretim kapasitesi ile Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda. Türkiye’nin ticari araç üretiminde yüzde 67 paya sahip olan firma 2017 sonunda 373.007 adet üretime ulaştı.

Volkswagen, üretime devam ettiği Emden, Zwickau ve Hanover fabrikalarını elektrikli araç üretimine dönüştürmek için çalışıyor. Bu adımla VW'nin Avrupa'nın en büyük içten yanmalı motorlu araç üreticisinden, bir numaralı elektrikli araç üreticisine dönüşmesi amaçlanıyor.

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