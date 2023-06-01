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Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması

Mauro Icardi ile çalkantılı bir birliktelik yaşayan ve Arjantinli golcünün temsilcilerinden biri olan Wanda Nara sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı. Nara, Icardi'yle ilgili açıklamasında "Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız" ifadelerini kullanırken Nara'nın bu sözleri veda mesajı olarak algılandı

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  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    Galatasaray'ın geçen yaz PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ile çalkantılı bir birliktelik yaşayan ve Arjantinli oyuncunun temsilciliğini de yapan Wanda Nara kafa karıştıran bir açıklama yaptı.
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    Sosyal medyadan paylaşım yapan Wanda Nara'nın "Galatasaray ailemizi unutmayacağız" sözleri ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

     
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    Wanda Nara'nın açıklaması şöyle:

    "Tüm Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum"
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    "İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum"
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    "Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız"
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    REKOR KIRDI, SEZONA DAMGA VURDU

    Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 23 karşılaşmada 21 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    Görev aldığı son 5 maçta 8 kez fileleri sarsan Icardi, lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı.

     
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    Mauro Icardi ayrıca Galatasaray'da Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis'ten sonra Süper Lig'de 20 gol barajını geçen ilk oyuncu oldu.
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    "KALMAK İSTİYORUM AMA..." DEMİŞTİ

    Arjantinli yıldız Galatasaray macerasının mutlu sonla taçlanmasıyla ilgili "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu." sözlerini kullandı.
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    Hafta sonunda oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan Icardi, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim." açıklamasını yaptı.
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

    Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." diyerek açıklamalarını tamamladı.
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?
  • Wanda Nara'dan flaş Icardi açıklaması: Ayrılık mesajı mı?

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