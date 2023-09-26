Wanda Nara'nın trambolin keyfi! Bikinili halleri sosyal medyada gündem oldu!
Galatasaray'da top koşturan başarılı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi olan Wanda Nara, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak yıldız futbolcuyla trambolinde geçirdiği eğlenceli anları sevenlerinin beğenisine sundu. Wanda Nara'nın bikinisi dikkat çekti.
Mauro Icardi, Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor.
Magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, son olarak sosyal medya hesabından eşi Mauro Icardi ile trambolinde geçirdiği keyifli anları sevenlerinin beğenisine sundu.
Lüks villalarında keyif yapan çift çocukları yokken trambolinde eğlendi. Wanda Nara'nın bikinili anları ise sosyal medyada yine gündem oldu.
Wanda o anları kendi hesabından paylaşarak, "Çocuklar yokken biz trambolinin üstündeyiz..." notunu ekledi.
İşte Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin keyifli anları...