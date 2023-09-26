Wanda Nara'nın trambolin keyfi! Bikinili halleri sosyal medyada gündem oldu!

1 Şurada Paylaş!









Mauro Icardi, Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor.