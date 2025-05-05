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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Warren Buffett, Berkshire CEO'luğu görevinden ayrılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Warren Buffett, Berkshire CEO'luğu görevinden ayrılıyor

        Warren Buffett, 60 yılın ardından Berkshire Hathaway CEO'luğu görevinden ayrılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:30
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        Buffett, Berkshire CEO'luğundan ayrılıyor
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        Warren Buffett, yıl sonunda Berkshire Hathaway'in CEO'luğundan ayrılıp, görevi kendi seçtiği halefi Greg Abel'e devretme planlarını açıkladı.

        94 yaşındaki yatırımcı, ülkenin en büyüklerinden biri haline getirdiği şirketin yıllık toplantısını, Berkshire yönetim kuruluna Abel'in 2026'da CEO görevine başlamasını önereceğini duyurarak kapattı.

        Buffett, "Zaman geldi; Greg'in yıl sonunda şirketin CEO'su olması gerekiyor" dedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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