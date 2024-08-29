Warren Buffett'ın şirketi 1 trilyon dolar kulübünde

ABD'li milyarder Warren Buffett'in CEO'su olduğu Berkshire Hathaway'in piyasa değeri Çarşamba günü ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Böylelikle Buffett'ın şirketi; Apple, Nvidia, Microsoft, Google'ın ana şirketi Alphabet, Amazon.com ve Facebook'un ana şirketi Meta Platforms ile birlikte değeri 1 trilyon doları aşan 6 ABD şirketine katıldı.

Gelişmelerin ardından Berkshire'ın A Sınıfı hisseleri yüzde 0,7 artışla 696 bin 502 dolardan kapandı.

Daha yaygın olarak tutulan B Sınıfı hisseleri ise yüzde 0,9 artışla 464 bin 59 dolara çıktı.