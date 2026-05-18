Washington’un İran dosyasında tehlikeli satranç

ABD Başkanı Trump’ın Çin ziyareti yalnızca Washington-Pekin ilişkileri açısından değil, İran dosyasında perde arkasında devam eden kritik diplomatik temaslar açısından da önemli bir dönüm noktası olarak görülüyordu. Amerikan yönetimindeki birçok karar verici, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Tahran üzerindeki ekonomik ve diplomatik nüfuzunu kullanarak İran’ı daha esnek ve uzlaşmacı bir pozisyona çekebileceğini düşünüyordu.

Çünkü İran ekonomisinin mevcut kırılganlığı, Çin ile sürdürülen ticaret ilişkileri ve Pekin’in bölgesel krizlerde son dönemde artan diplomatik rolü Washington açısından bir baskı mekanizması olarak görülüyordu. Ancak Çin liderliğinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması gerektiğine ilişkin diplomatik çağrısına rağmen sahada ve müzakere masasında İran cephesinden herhangi bir yapısal değişiklik sinyali gelmedi.

REKLAM

Bu durum, Beyaz Saray’da İran konusunda diplomatik sürecin artık son sınırlarına ulaşıldığı düşüncesini güçlendirdi. Amerikan kulislerinde konuşulan temel değerlendirme şu: Eğer Pekin dahi Tahran’ı yumuşatamıyorsa, Washington’un bundan sonraki araç seti çok daha sert olabilir.

Beyaz Saray’da Kritik Soru: Baskı mı, Yeni Saldırı mı?

Washington’da artık mesele İran’la nasıl anlaşılacağı değil, İran’ın hangi yöntemle taviz vermeye zorlanacağı şeklinde tartışılıyor. Amerikan yönetiminden sızan değerlendirmeler, Trump’ın önünde iki temel yol bulunduğunu gösteriyor.

Birinci yol, mevcut ekonomik baskıyı daha da sertleştirmek, deniz kuşatmasını sıkılaştırmak ve İran’ı ekonomik olarak daha ağır bir boğulma sürecine sürüklemek. İkinci yol ise doğrudan kontrollü askeri saldırılarla İran’ın stratejik sinir uçlarına baskı yapmak. CNN’ye konuşan kaynaklar, Çin temaslarından sonra Trump’ın bu iki yol arasında daha keskin bir karar aşamasına geldiğini ortaya koyuyor.

Özellikle Trump’ın son dönemde İran’a yönelik dilinin sertleşmesi, bu seçimin artık yalnızca teorik bir değerlendirme olmadığını düşündürüyor. Washington’da birçok isim, diplomatik görüşmelerin İran tarafından zaman kazanma mekanizmasına dönüştürüldüğünü savunuyor.

REKLAM

Pentagon’un Şahinleri Daha Sert Baskı İstiyor

Amerikan savunma bürokrasisi içinde özellikle Pentagon çevresinde şekillenen yaklaşım oldukça net. Bu kesime göre İran yalnızca sözlü baskıyla değil, sahada hissedilecek doğrudan güç gösterisiyle geri adım atabilir.

Bu yaklaşımı savunan isimler, Tahran’ın bugüne kadar müzakere süreçlerini zaman kazanmak için kullandığını, Washington’un diplomatik sabrını ise stratejik zafiyet olarak okuduğunu düşünüyor. Bu nedenle masadaki seçeneklerden biri, tam ölçekli savaş olmadan İran’ın can damarlarına sınırlı ama etkili saldırılar düzenlemek.

Elektrik altyapısı, enerji tesisleri, köprüler, lojistik koridorlar, askeri radar sistemleri ve komuta merkezleri bu kapsamda potansiyel hedefler arasında gösteriliyor. Amerikan stratejik çevrelerinde bu model, “rejimi devirmeden devlet kapasitesini zayıflatmak” olarak tarif ediliyor. Pentagon açısından mesele İran’ı işgal etmek değil; İran’ın karar alma sistemini baskı altına alacak ölçüde kontrollü zarar vermek.

Beyaz Saray’ın Temkinli Kanadı Bölgesel Yangından Korkuyor

Ancak Washington’un tamamı aynı düşünmüyor. Beyaz Saray’daki daha temkinli diplomatik çevreler, İran’a yönelik yeni askeri operasyonların Ortadoğu’da zincirleme ve kontrolsüz bir çatışmayı tetikleyebileceği görüşünde.

REKLAM

Bu kesime göre İran yalnızca doğrudan saldırıya yanıt vermekle kalmaz; Körfez’deki Amerikan üslerinden Irak’taki askeri varlığa, Suriye hattından enerji altyapılarına kadar çok geniş bir cephede karşılık verebilir. Bu nedenle diplomatik kanalın tamamen kapatılması riskli görülüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly’nin “Trump’ın elinde tüm seçenekler var ama her zaman tercih ettiği yol diplomasi” açıklaması bu yaklaşımın resmi tezahürü olsa da Washington’daki gerçek tartışmanın çok daha sert olduğu görülüyor.

Çünkü diplomasi savunulurken aynı anda saldırı senaryolarının da güncelleniyor olması, söylem ile hazırlık arasındaki çelişkiyi açık biçimde ortaya koyuyor.

Trump’ın Sabrını Tüketen Hürmüz ve İran’daki Dağınıklık

Amerikan kaynaklara göre Trump’ı en fazla rahatsız eden iki temel başlık bulunuyor. Bunlardan ilki Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi. Çünkü bu yalnızca askeri bir kriz değil; küresel ekonomi, enerji piyasaları, petrol fiyatları ve ticari nakliye sistemleri açısından devasa bir risk anlamına geliyor.

İkinci başlık ise İran liderliği içindeki karar mekanizmasının dağınık görüntüsü. Washington’un değerlendirmesine göre Tahran’da tek merkezli bir müzakere yapısı bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı başka sinyal veriyor, dışişleri başka mesaj taşıyor, Devrim Muhafızları çok daha sert açıklamalar yapıyor ve dini liderlik cephesi ise ayrı stratejik öncelikler belirliyor. Bu karmaşa, Washington’da İran’ın gerçekten anlaşma isteyip istemediğine ilişkin ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Trump açısından mesele yalnızca İran’ın ne istediği değil; bunu kimin söylediğinin de net olmaması.

REKLAM

İran’ın Son Mesajı Washington’da Güven Erozyonunu Derinleştirdi

Amerikan tarafında İran’ın son diplomatik yanıtı olumlu değil, aksine daha fazla güvensizlik üreten bir belge olarak değerlendiriliyor. Washington’daki bazı kaynaklara göre İran, müzakere yürütüyor görüntüsü verse de temel taleplerinden hiçbir ciddi geri adım atmıyor.

Trump’ın daha önce İran teklifini “çok kötü” olarak nitelemesi ve hatta yeni teklifin ilk satırını okuyup reddedebileceğini söylemesi bu rahatsızlığın dışa vurumuydu. Amerikan medya analizleri, İran’ın klasik yıpratma stratejisini yeniden uyguladığı yorumunu yapıyor. Arap medya yorumlarında da benzer değerlendirmeler yer alıyor; özellikle Körfez medyasında Tahran’ın zaman kazanmaya oynadığı, Washington’un ise bu oyundan giderek daha fazla rahatsız olduğu belirtiliyor.

“Fırtına Öncesi Sessizlik” Mesajı Psikolojik Savaşın Yeni Perdesi

Trump’ın Truth Social üzerinden paylaştığı “Fırtına öncesi sessizlik” mesajı, diplomatik literatürden çok askeri psikolojik harp diline daha yakın bulundu. Mesajda İran sürat botlarının yer aldığı görsel kullanılması, bunun doğrudan sembolik bir askeri uyarı olduğu yorumlarına neden oldu.

REKLAM

Amerikan muhafazakâr çevreler bu tür çıkışları stratejik caydırıcılık mesajı olarak okurken, İran medyası bunu açık tehdit olarak değerlendirdi. Farsça yayınlarda Trump’ın bu mesajının yalnızca İran’a değil, aynı zamanda Amerikan kamuoyuna ve Körfez müttefiklerine yönelik güç gösterisi olduğu yorumları yapıldı. Rus analizleri ise bu tür mesajların müzakere baskısını artırma taktiği olduğunu savunuyor.

İran Alarm Durumuna Geçti, Askeri Hazırlık Genişletildi

İran cephesi bu söylemleri yalnızca medya gürültüsü olarak görmüyor. Nour News’in aktardığı bilgilere göre İran askeri yapısında tam alarm seviyesine geçilmiş durumda. Operasyonel kademelere savaşın yeniden başlaması halinde uygulanacak karşılık planları gönderildi. İranlı askeri kaynaklar, ABD’nin herhangi bir yanlış hesaplamasının bölgedeki Amerikan çıkarlarına yönelik geniş çaplı ve eş zamanlı saldırılarla yanıt bulacağını savunuyor.

Bu açıklamalar yalnızca caydırıcılık mesajı değil; aynı zamanda İran’ın psikolojik savaşa psikolojik savaşla yanıt verdiğini gösteriyor. İran’ın “önceki savaşta uygulanmayan hedeflerin artık seçenek olduğu” yönündeki mesajı da tansiyonu daha da yükseltiyor.

İran’ın Yeni Doktrini Daha Geniş Cepheli Yanıt İhtimaline İşaret Ediyor

Farsça güvenlik analizlerinde dikkat çeken ortak tema şu: Eğer savaş yeniden başlarsa bu kez angajman kuralları farklı olabilir. Önceki süreçte siyasi nedenlerle dokunulmayan bazı hedeflerin yeni çatışmada hedef kapsamına alınabileceği belirtiliyor. Bu söylem doğrudan Körfez’deki Amerikan askeri varlığına, bölgesel enerji altyapısına ve Washington’un ortaklarına mesaj niteliği taşıyor.

REKLAM

İran böylece yalnızca kendisini savunacak bir ülke değil, bölgesel maliyet üretecek bir aktör olarak görünmek istiyor. Bu strateji, klasik İran caydırıcılık doktrininin güncellenmiş versiyonu olarak okunuyor.

Pakistan Son Diplomatik Köprü Olmayı Sürdürüyor

Krizin en dikkat çekici aktörlerinden biri ise Pakistan. Aylardır Washington ile Tahran arasında perde arkasında diplomatik köprü kurmaya çalışan İslamabad yönetimi, tansiyon yükselse de temaslarını sürdürüyor. Pakistan içişleri bakanının Tahran ziyareti, bu sürecin son halkası oldu.

Pakistanlı kaynaklar, hem İran’a hem Washington’a esneklik çağrısı yaptıklarını belirtiyor. Ancak mevcut tablo, bu arabuluculuk çabasının henüz yapısal sonuç üretmediğini gösteriyor. Buna rağmen Pakistan’ın rolü önemli; çünkü şu anda doğrudan iletişim kurabilen az sayıdaki aktörden biri olarak öne çıkıyor.

Rus Analizleri Kontrollü Baskı Modeline İşaret Ediyor

Rus medya ve güvenlik çevrelerinde öne çıkan analizler, Washington’un İran’a karşı topyekûn savaş yerine kontrollü baskı stratejisini tercih edeceği yönünde. Moskova merkezli değerlendirmelerde, ABD’nin doğrudan büyük kara savaşına girmek istemediği, bunun yerine İran’ı ekonomik ve sınırlı askeri baskıyla yıpratma stratejisi izlediği vurgulanıyor.

REKLAM

Rus yorumculara göre Washington’un temel hedefi rejim değişikliği değil; İran’ı daha yönetilebilir bir müzakere çizgisine zorlamak.

Arap Medyasında Hürmüz Alarmı

Arap medyasında ise en çok öne çıkan başlık Hürmüz Boğazı. Çünkü Körfez başkentlerinde mesele yalnızca İran-ABD gerilimi değil; enerji güvenliği, deniz taşımacılığı ve ekonomik istikrar.

Arap yorumcular, Hürmüz krizinin kontrolsüz biçimde derinleşmesi halinde küresel ekonomik şok yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle birçok Körfez ülkesi diplomatik çözüm çağrısı yaparken aynı anda güvenlik hazırlıklarını da artırıyor.

Diplomasi Konuşuluyor Ama Savaş Seçeneği Masanın Tam Ortasında

Ortaya çıkan genel tablo son derece net. Washington diplomasiyi tamamen terk etmiş değil ama savaş seçeneğini de hiçbir şekilde geri çekmiş değil. İran geri adım atmıyor, ABD sabırsızlanıyor, Pakistan arabuluculuğu sürdürüyor, Çin etkisiz kalıyor, Rusya gelişmeleri stratejik fırsat olarak izliyor ve enerji piyasaları diken üstünde bekliyor.

Herkes çözüm kelimesini kullanıyor ama aynı anda saldırı planları, hedef listeleri ve askeri alarm seviyeleri konuşuluyor.

Ortadoğu Bir Kez Daha Uçurumun Kenarında

Bölgedeki tablo artık klasik bir Ortadoğu krizinden çok daha tehlikeli. Çünkü bu kez yalnızca askeri hesaplar değil; enerji güvenliği, küresel ekonomi, deniz ticareti ve büyük güç rekabeti aynı dosyada birleşmiş durumda.

Trump diplomasi diyor, Pentagon saldırı senaryoları hazırlıyor, İran karşı saldırı planlarını genişletiyor, Pakistan köprü olmaya çalışıyor. Ve bütün bu tablo bize bir şeyi gösteriyor: Barış konuşulurken savaş ihtimali çoğu zaman daha yüksek sesle hazırlanır.