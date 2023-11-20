Haberler Televizyon Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı? Dijital medya platformu Netflix'in 2022 yılındaki en çok izlenen dizilerinden birisi olan Wednesday'in 2. ve yeni sezonuna ilişkin aramalar devam ediyor. Yönetmenliğini dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen Tim Burton'un üstlendiği dizinin yeni fragmanı yayınlanmıştı. Peki, şimdiden merakla beklenen Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:23 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Dünya genelinde ilk sezonuyla büyük bir beğeni toplayan Wednesday dizisi, 22 Kasım 2022 itibariyle Netflix'te izleyicilerle buluşmuştu. Komedi ile korkuyu harmanlayan ve başrolünü Jenna Ortega'nın üstlendiği dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı yeniden gündeme geldi. İşte, detaylar...

2 Şurada Paylaş!







WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.



WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI



Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yeniden hayranlarına kavuşacak.