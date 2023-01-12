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Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

Beşiktaş forması giyen Manchester United'a bu transfer nedeniyle eleştiriler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hollanda'nın efsane isimlerinden Marco van Basten, Weghorst transferi ile ilgili "Şüphelerim var" ifadeleri kullandı

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  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Manchester United, Beşiktaş 'tan Wout Weghorst'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    Hollanda ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Marco van Basten, İngiliz devinin Wout Weghorst hamlesini değerlendirirken vatandaşı Erik ten Hag'a da uyarılarda bulundu.
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    Ziggo Sport'ta görüşlerini paylaşan Van Basten, Manchester United'ın bu hamlesi konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. 
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    Özellikle hava topu hakimiyeti için bir oyuncu aranıyorsa ideal ismin Weghorst olmayabileceğini aktardı. 
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    LUUK DE JONG ÖNERİSİ!

    Hava topları hakimiyeti konusunda Luuk de Jong'u öne çıkaran Van Basten, şunları söyledi:
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    "Luuk de Jong'a bir bak. Gerçekten hava toplarında etkinliği üzerinden oynayabileceğiniz bir forvet." 
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    "Weghorst'un bu konuda çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Kafa golü atabilir ama o daha çok coşkusu ve gücüyle bir şeyler yapabilen bir isim."
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    ERIK TEN HAG'A UYARILAR

    Hollandalı efsane, aynı milletten çok sayıda oyuncuya sahip olmanın bazen sorunlar yaratabileceğini belirterek vatandaşı Erik ten Hag'a uyarılarda bulundu: 
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    "Çok fazla Hollandalı varsa ve işler iyi gitmiyorsa durum, tehlikeli hale gelebilir. Bu, Barcelona'da 5 Hollandalı varken görüldü. Başarısız olduğunuzda bu durum, aleyhinize çalışacaktır. Ten Hag, bu konuda dikkatli olmalı."
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    SNEIJDER'DAN AĞIR SÖZLER

    Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollanda Milli Takımı'nın yıldızlarından Wesley Sneijder da Weghorst transferini eleştirmişti.

     
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    Sneijder, "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer garip! Şaka olmalı" ifadelerini kullandı.
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    Ayrıca Wesley Sneijder, Hollanda'nın Arjantin karşısındaki Dünya Kupası'ndaki duran top organizasyonuna gönderme yaparak, "Serbest vuruştaki hileyi herkes gördü. İngiltere'de artık buna kanmıyorlar" dedi. Duran top organizasyonunda yaşanan karambolün ardından Wout Weghorst topu Arjantin ağlarına göndermişti.
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    HOOIJDONK "LUUK DE JONG" DEDİ

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Pierre van Hooijdonk ise  "Manchester United beni de istiyor olsa, ben de imza atmayı çok isterdim. Eğer, Manchester Unitedlılar'ı mutlu edecekse şöyle söyleyeyim; Wout Weghorst, Türkiye'de gerçekten iyi iş çıkarıyor." dedi.
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    Hollandalı eski futbolcu, "Ama Erik Ten Hag şu an için gerçek bir santrfor mu arıyor yoksa geçici bir hamle mi istiyor? Eğer öyleyse doğru tercih Weghorst yerine Luuk de Jong olmalı."
  • Weghorst tartışması! Hollandalı efsanelerden Manchester United'a art arda uyarılar

    Beşiktaş'ta 16 Süper Lig maçına çıkan Wout Weghorst, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol attı. Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda da 4 maçta 2 gollük performans sergiledi.

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