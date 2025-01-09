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        Haberler Spor Futbol İngiltere West Ham United'da Graham Potter dönemi! - Futbol Haberleri

        West Ham United'da Graham Potter dönemi!

        West Ham United'da Julen Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:38
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        West Ham United'da Graham Potter dönemi!
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        İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Julen Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi.

        West Ham United Kulübü, 49 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Potter, kariyerinde Östersunds, Swansea City, Brighton ve son olarak 2022-2023 sezonunda Chelsea'de görev yaptı.

        Premier Lig'de 20 haftada 23 puan toplayan West Ham United, 14. sırada yer aldı.

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