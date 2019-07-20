Eski Fenerbahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Belçika ekibi Westerlo, Fenerbahçe'den Berke Özer'i kiraladı. Geçen sezon Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve forma şansı bulmakta zorlanan genç kaleci, önümüzdeki sezon Belçika'da forma giyecek.

Diğer yandan Westerlo, bir süre Fenerbahçe'de de top koşturan Emmanuel Emenike'yi de renklerine bağladı. Ülkemizde Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Emenike, son olarak Las Palmas'ta kiralık olarak bulunmuştu.

Emenike son olarak 25 Ekim 2017'de bir resmi maça çıkmıştı. Westerlo, daha önce Galatasaray'ın altyapısından yetişen Recep Gül'ü satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.