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HaberlerTeknolojiWeWALK akıllı baston TIME'ın yılın icatları listesine girdi - Haberler

WeWALK akıllı baston, TIME'ın 2019 inovasyon listesine girdi

Vestel ve Young Guru Academy’nin desteklediği WeWALK’un akıllı bastonu TIME tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri olarak seçildi. Dünyanın en prestijli yayınlarından TIME, WeWALK’u hem yazılı hem de dijital mecrasında duyurdu.

WeWalk

Vestel mühendisleri ve Young Guru Academy’nin (YGA) desteklediği, görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan WeWALK Türkiye’ye bir ödül daha kazandırdı.

2017 yılında Birleşmiş Milletler’de örnek proje olarak gösterilen, sergilendiği her fuarda ilgi çeken WeWALK, Thomas Edison’a adanan Edison Ödülleri’nde Sağlık & İyi Yaşam kategorisinde ‘altın ödül’e de layık görülmüştü.

WeWALK son olarak dünyanın en çok okunan dergilerinden TIME tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri seçildi.

21 farklı kategoride toplam 100 inovatif ürünün seçildiği listede WeWALK, 'erişilebilirlik' kategorisinde 2019'un en iyi icatların biri olarak gösterildi.

25'DEN FAZLA ÜLKEYE ULAŞTI

Engel algılama, telefona bağlanma ve farklı uygulamalarla entegrasyon olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor.

Akıllı baston, Bluetooth ile WeWALK mobil uygulamasına bağlanıyor, görme engelli kullanıcının cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon almasını, toplu taşıma entegrasyonu ile çevresindeki durakları ve duraklardan geçen otobüslerin saatlerini öğrenmesini ve Alexa sesli asistana komutlar vermesini sağlıyor.

Verilen bilgiye göre WeWALK akıllı baston şu ana kadar 25’in üzerinde ülkede görme engellilere ulaştı.

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