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        Haberler Ekonomi Teknoloji WhatsApp çıkartma özelliği geldi: Peki yeni çıkartma özelliği nasıl kullanılıyor? - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp çıkartma özelliği geldi: Peki yeni çıkartma özelliği nasıl kullanılıyor?

        WhatsApp çıkartmaları daha eğlenceli ve kişisel hale geldi. Meta, kullanıcılara kendi çıkartmalarını düzenlemelerine olanak sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:06
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        ÇIKARTMA ÖZELLİĞİ GELDİ

        iOS kullanıcıları kendi çıkartmalarını oluşturarak düzenleyebilecek. Kullanıcılar daha önce çıkartmaları üçüncü taraf uygulamalar üzerinden oluşturuyor ve galerisine kaydediyordu. Ancak artık kullanıcılar uygulama içinden kolaylıkla çıkartma oluşturabilecek.

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        Ayrıca kullanıcılar çizim, çıkartmalara metin ekleme gibi içerikler de düzenleyebilir. Özel yapım çıkartmalar oluşturulduktan sonra otomatik olarak kullanıcının çıkartma kutucuğuna kaydediliyor.

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        SADECE IPHONE TELEFONLARDA GEÇERLİ

        Uygulamanın dezavantajı ise sadece iOS kullanıcılarına (17 ve üstü sürümlerde) sunuluyor olması. Henüz Android kullanıcıları için bir güncelleme gelmedi.

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        WHATSAPP ÇIKARTMA NASIL OLUŞTURULUR?

        Eğer cihazınız gereken koşullara sahipse çıkartma oluşturmak için bu adımları izleyin:

        Adım 1: Metin kutusunun sağındaki çıkartma simgesine tıklayarak WhatsApp'taki çıkartma bölümünü açın.

        Adım 2: ‘Çıkartma Oluştur’u seçin ve galerinizden bir görsel seçin.

        Adım 3: Çıkartmanızı özelleştirin.

        Özel tasarımınızı oluşturmak için görseli kesebilir, metin ekleyebilir, çizebilir veya diğer çıkartmaların üzerine yerleştirebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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