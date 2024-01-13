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WhatsApp çıkartma özelliği geldi: Peki yeni çıkartma özelliği nasıl kullanılıyor? WhatsApp çıkartmaları daha eğlenceli ve kişisel hale geldi. Meta, kullanıcılara kendi çıkartmalarını düzenlemelerine olanak sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu Habertürk Giriş: 13.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:06 facebook

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ÇIKARTMA ÖZELLİĞİ GELDİ iOS kullanıcıları kendi çıkartmalarını oluşturarak düzenleyebilecek. Kullanıcılar daha önce çıkartmaları üçüncü taraf uygulamalar üzerinden oluşturuyor ve galerisine kaydediyordu. Ancak artık kullanıcılar uygulama içinden kolaylıkla çıkartma oluşturabilecek.

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Ayrıca kullanıcılar çizim, çıkartmalara metin ekleme gibi içerikler de düzenleyebilir. Özel yapım çıkartmalar oluşturulduktan sonra otomatik olarak kullanıcının çıkartma kutucuğuna kaydediliyor.