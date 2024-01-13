WhatsApp çıkartma özelliği geldi: Peki yeni çıkartma özelliği nasıl kullanılıyor?
WhatsApp çıkartmaları daha eğlenceli ve kişisel hale geldi. Meta, kullanıcılara kendi çıkartmalarını düzenlemelerine olanak sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu
ÇIKARTMA ÖZELLİĞİ GELDİ
iOS kullanıcıları kendi çıkartmalarını oluşturarak düzenleyebilecek. Kullanıcılar daha önce çıkartmaları üçüncü taraf uygulamalar üzerinden oluşturuyor ve galerisine kaydediyordu. Ancak artık kullanıcılar uygulama içinden kolaylıkla çıkartma oluşturabilecek.
Ayrıca kullanıcılar çizim, çıkartmalara metin ekleme gibi içerikler de düzenleyebilir. Özel yapım çıkartmalar oluşturulduktan sonra otomatik olarak kullanıcının çıkartma kutucuğuna kaydediliyor.
SADECE IPHONE TELEFONLARDA GEÇERLİ
Uygulamanın dezavantajı ise sadece iOS kullanıcılarına (17 ve üstü sürümlerde) sunuluyor olması. Henüz Android kullanıcıları için bir güncelleme gelmedi.
WHATSAPP ÇIKARTMA NASIL OLUŞTURULUR?
Eğer cihazınız gereken koşullara sahipse çıkartma oluşturmak için bu adımları izleyin:
Adım 1: Metin kutusunun sağındaki çıkartma simgesine tıklayarak WhatsApp'taki çıkartma bölümünü açın.
Adım 2: ‘Çıkartma Oluştur’u seçin ve galerinizden bir görsel seçin.
Adım 3: Çıkartmanızı özelleştirin.
Özel tasarımınızı oluşturmak için görseli kesebilir, metin ekleyebilir, çizebilir veya diğer çıkartmaların üzerine yerleştirebilirsiniz.