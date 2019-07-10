WhatsApp hesap nasıl silinir? WhatsApp dondurma ve geri getirme nasıl yapılır?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Whatsapp hesabını dondurmak veya silmek isteyen kullanıcılar internette araştırma yapıyor. Whatsapp uygulaması anlık olarak mobil cihazlardan mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Whatsapp hesabını kaldırmak geri alınamayan bir işlem olduğunu belirterek sizler için derlediğimiz haberimize geçelim...

WHATSAPP

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

Facebook tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.

WHATSAPP HESABI NASIL SİLİNİR

Hesabınızı WhatsApp'dan silebilirsiniz.

Önemli: Hesabınızı silmek geri alınamayan bir işlemdir, bu işlemi yanlışlıkla gerçekleştirmiş olsanız bile geri alamayız.

WhatsApp hesabınızı silmek için

WhatsApp'ı açın.

Ayarları > Hesap > Hesabımı Sil'e gidin.

Telefon numaranızı uluslararası koduyla birlikte yazın ve Hesabımı Sil'e dokunun.

Hesabınızı sildiğiniz zaman

Hesabınız ve profil fotoğrafınız WhatsApp'tan silinir.

Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

Telefonunuzdaki WhatsApp mesaj geçmişiniz ve WhatsApp iCloud yedeklemeniz silinir.

Hesabınızı silerseniz:

Hesabınıza tekrar erişemezsiniz.

Yedekleme sistemlerinde saklanan verilerin silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Bilgileriniz bu süre zarfında WhatsApp'ta erişilebilir değildir.

Gönderdiğiniz mesajların kopyaları gibi diğer kullanıcıların sizinle ilgili sahip olduğu bilgiler etkilenmez.

Bazı materyallerin kopyaları (örneğin, log dosyalarınız) veritabanımızda kalabilir, ancak bunlar kişiye özel tanımlayıcılardan bağımsızdır.

Yasal amaçlar için (örneğin, sahtekarlık ve diğer yasa dışı faaliyetler) bilgilerinizi koruyabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızın Kanun ve Koruma kısmına bakınız.

Diğer Facebook Şirketleri ile paylaşılan kişisel bilgileriniz silinir.

WHATSAPP MESAJLARI GERİ YÜKLEME

Mesajlarınızı Geri Yükleme

WhatsApp verilerinizi Google Drive veya yerel yedekleme kullanarak yedekleyebilirsiniz. Yerel yedekleme, telefonunuzda her sabah saat 02:00'de otomatik olarak oluşturulur ve telefonunuza dosya olarak kaydedilir.

Google Drive



Yedeklemeleri Geri Yükleme Ve Aktarma



Yedekleme ve geri yükleme sorunları için hata giderme

Google Drive

Sohbet ve medyalarınızı Google Drive'a yedekleyebilirsiniz, böylece Android telefonunuzu değiştirirseniz veya yeni bir telefon alırsanız sohbet ve medyalarınızı aktarabilirsiniz.

İçeriklerinizi Google Drive'a Yedeklemek İçin:

WhatsApp'ı açın.

Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği’ne dokunun.

Hemen yedekleme yapmak için YEDEKLE'ye dokunabilirsiniz.

Google Drive'a yedekle'ye dokunarak ne sıklıkta yedekleme yapılacağını ayarlayabilirsiniz.

Kurulu bir Google hesabınız yoksa sizden istendiğinde Hesap ekle'yi seçin.

Yedekleme işleminde kullanmak istediğiniz bağlantı ağını seçmek için Yedekleme bağlantısı'na dokunun. Hücresel veri üzerinden yedekleme yapmanın ek veri ücretlendirilmesine neden olabileceğini lütfen unutmayın.

Google Drive hakkında önemli notlar:

WhatsApp yedeklemeleri artık Google Drive depolama kotasına dahil edilmemektedir. Bir yıldan uzun bir süredir güncellenmeyen WhatsApp yedeklemeleri otomatik olarak Google Drive depolama alanından kaldırılır. Herhangi bir yedeklemenin kaybolmasını önlemek için WhatsApp verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

İlk yedeklemenin tamamlanması biraz zaman alabilir. Lütfen bu süre zarfında telefonunuzu şarja takılı tutun.

Sohbet yedekleme sıklığınızı, yedekleme yaptığınız Google hesabı ve hangi bağlantı üzerinden yedekleme yapmak istediğinizi her zaman

Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği'ne giderek değiştirebilirsiniz.

Aynı Google hesabından her yeni Google Drive yedeklemesi yaptığınızda bir öncekinin üzerine yazılır. Eski bir Google Drive yedeklemesini geri yüklemek mümkün değildir.

Yedekleme yaptığınız medya ve mesajlar, Google Drive'dayken WhatsApp uçtan uca şifrelemesi ile korunmamaktadır.

Yedeklemeleri geri yükleme veya aktarma

Numaranızı doğruladığınızda WhatsApp size sohbet ve medyalarınızı geri yüklemek isteyip istemediğinizi soracaktır. Sorulduğunda GERİ YÜKLE’ye dokununmanız yeterlidir. WhatsApp bir yedekleme bulamazsa bunun nedeni aşağıdakiler olabilir:

Aynı Google hesabıyla giriş yapmamışsınızdır.

Yedekleme oluştururken kullanılan telefon numarasını kullanmıyorsunuzdur.

SD kartınız veya sohbet geçmişiniz bozulmuştur.

Telefonunuzda veya Google Drive hesabında bir yedekleme dosyası bulunmamaktadır.

Not: Yeni bir telefona verilerinizi aktarmanın en kolay yolu Google Drive kullanmaktır. Yerel bir yedekleme kullanmak istiyorsanız bir bilgisayar, dosya yöneticisi veya SD kartla aktarmanız gerekir. Eğer verileriniz /sdcard/WhatsApp/ klasörüne kaydedilmemişse "dahili depolama" veya "ana depolama" klasörlerini görebilirsiniz.

Daha eski yedeklemeleri geri yükleme

Telefonunuz maksimum son yedi güne ait yerel yedekleme dosyalarınızı saklar. Google Drive sadece en güncel olanını tutar. Eğer en güncel yedeklemeyi değil de daha eski bir yedeklemeyi geri yüklemek isterseniz aşağıdaki adımları takip edin:

Bir dosya yöneticisi uygulaması indirin.

Dosya yöneticisi uygulamasında sdcard/WhatsApp/Databases konumuna gidin. Eğer verileriniz SD karta kaydedilmemişse sdcard yerine "dahili depolama" veya "ana depolama" klasörlerini görebilirsiniz.

Geri yüklemek istediğiniz yedekleme dosyasının seçin ve msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 olan ismi msgstore.db.crypt12 olarak değiştirin. Eski yedekleme crypt9 veya crypt10 gibi daha eski bir protokole sahip olabilir. Crypt uzantısındaki numarayı değiştirmeyin.

WhatsApp'ı kaldırın ve yeniden yükleyin.

Sorulduğunda GERİ YÜKLE'ye dokunun.

Yedekleme Sorunları Çözüm

Google Drive yedeklemesi yaratırken karşılaşılan sorunlar için aşağıdakileri kontrol edin:

Telefonunuza eklenmiş bir Google hesabı olduğuna emin olun.

Telefonunuzda Google Play hizmetlerinin yüklenmiş olduğuna emin olun.

Not: Google Play hizmetleri sadece Android 2.3.4 ve daha yeni sürümlerde kullanılabilir.

Hücresel veri ağı üzerinden yedekleme yapmaya çalışıyorsanız hem WhatsApp hem de Google Play hizmetleri için veriniz olduğundan emin olun. Emin değilseniz lütfen operatörünüzle iletişime geçin.

Farklı bir ağ üzerinden yedekleme oluşturmayı deneyin.

Örneğin: Hücresel veri ağı üzerinden yedekleme yapamıyorsanız Wi-Fi üzerinden bağlanmayı deneyin.

Google Drive yedeklemesini geri yüklerken karşılaşılan sorunlar için aşağıdakileri kontrol edin:

Yedeklemenin yaratıldığı aynı telefon numarası ve Google hesabından geri yükleme yapmaya çalıştığınıza emin olun.

Telefonunuzda yedeklemeyi geri yükleyecek yeterli alan olduğundan emin olun.

Telefonunuzda Google Play hizmetlerinin kurulu olduğundan emin olun.

Not: Google Play hizmetleri sadece Android 2.3.4 ve daha yeni sürümlerde kullanılabilir.

Telefonunuzun tamamen şarjlı olduğundan veya telefonunuzun bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun.

Telefonunuzun güçlü ve stabil bir İnternet bağlantısına sahip olduğundan emin olun. Hücresel veri ağını kullanarak geri yükleme yapamıyorsanız lütfen bir Wi-Fi ağına bağlanmayı deneyin.

Farklı platformlarda mesajların nasıl geri yüklendiğini öğrenin: iPhone | Windows Phone

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