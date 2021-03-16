Ayrıca sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etmeniz mümkün olacak. Fakat eğer 120 gün sonunda hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Bu da tüm gruplarınızın, konuşmalarınızın ve medyanın, eğer o tarihe kadar yedeklemediyseniz silinmesi anlamına gelecek. Bu sebeple önerimiz, eğer sözleşmeyi kabul etmek istemeyen gruptaysanız, tüm WhatsApp geçmişinizi yedeklemeniz olacaktır.

WhatsApp şimdiye kadar tüm dünyada oldukça fazla sayıda müşteri kaybetti. Ülkemizde de yeni sözleşme onaya sunulduğunda Signal, Telegram ve Bip gibi alternatiflere adeta göç yaşanmıştı. Sonrasında WhatsApp'tan gelen tüm 'bizi yanlış anladınız' açıklamaları da çok etkili olamamış gibi görünüyor. Sonuç olarak bu durumun nasıl biteceğini görmek için 15 Mayıs ve sonrasındaki 120 günü beklememiz gerekiyor.