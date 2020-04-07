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WhatsApp mesaj iletmeyi sınırladı

WhatsApp koronavirüs salgınıyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için mesaj iletimine sınır getirdi. Buna göre 1 mesaj en fazla 1 konuşmaya iletilebiliyor

Whatsapp
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınıyla beraber yanlış bilgilerde hızla yayılıyor. Yanlış bilgilerin tek bir el hareketiyle büyük kitlelere ulaşabildiği mesajlaşma uygulaması WhatsApp artan şikayetler üzerine mesaj iletimini tek bir konuşmayla sınırladı. 

WhatsApp'ın resmi blogundan açıklanan karara göre bir mesaj en fazla 1 konuşmaya iletilebilecek (forward edilecek). Söz konusu açıklamada tüm iletilen mesajların 'kötü amaçlı' olmadığı belirtilerek "Birçok kullanıcımızın faydalı bilgilerin yanı sıra eğlenceli videoları, İnternet içeriklerini, anlamlı buldukları fikirleri ve dilekleri ilettiklerini biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda insanlar sağlık çalışanlarını desteklemek amacıyla WhatsApp’ı kullanarak toplu etkinlikler düzenlediler. Ancak, kullanıcılarımızın bunaltıcı buldukları ve yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi bir artış gözlemledik. WhatsApp’ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

20 BAKANLIKLA İŞBİRLİĞİ

Dünya genelinde 2 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp bunun yanında koronavirüs salgını başladığından bu yana Dünya Sağlık Örgütü ve dünya genelinde 20 sağlık bakanlığıyla işbirliklerine gittiklerini ve kurumların uygulamaları üzerinden gerekli bilgileri kullanıcılara ulaştırdığı bilgisini verdi. 

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