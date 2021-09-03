WhatsApp’a yeni özellik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Uygulama WhatsApp “Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün” özelliğini duyurdu - Haberler
ABONE OL

WhatsApp’a “Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün” özelliği geldi

WhatsApp, kullanıcıların WhatsApp geçmişini iOS'tan Android'e taşıyabilmeleri için “Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün” adıyla yeni bir özelliğini kullanıma açtı.

WhatsApp “Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün” özelliğini duyurdu - Haberler
WhatsApp’a yeni özellik
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Anlık iletişim platformu WhatsApp, iPhone’dan Android bir cihaza geçiş yapmak isteyen kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak olan yeni bir özelliğini duyurdu. WhatsApp’ın “Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün” adıyla duyurduğu yeni özellik, WhatsApp geçmişini iOS'tan Android'e taşımak isteyen kullanıcılar için sunuldu.

WhatsApp geçmişini iOS'tan Android'e taşıma özelliğinde, mesajlar WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşiyor. Bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsıyor. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecek. Sohbetlerini aktarma işlemi için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacak.

"MESAJLARINIZ SİZE AİTTİR"

WhatsApp’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur. Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz… Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemi ile okul alışverişi listesine o da girdi! Haberler
TEKNOLOJİ Pandemi ile okul sepetine bu da girdi!
"İkinci el cihazlarda KDV insin, taksit sınırı kalksın" - Haberler
TEKNOLOJİ ‘İkinci elde KDV insin, taksit sınırı kalksın’
Teknolojide son bir yılda fiyatlar nasıl değişti? Haberler
TEKNOLOJİ Teknolojide yılın zam şampiyonu o!
Instagram çöktü mü, akış yenilenemiyor hatası nedir? İnstagram hikaye neden atılamıyor?
TEKNOLOJİ Instagram çöktü mü, akış yenilenemiyor hatası nedir?
WhatsApp'a 225 milyon euro ceza! Son dakika haberleri
TEKNOLOJİ WhatsApp'a 225 milyon euro ceza!
İşte Konami’nin yeni futbol platformu eFootball 2022'nin çıkış tarihi! Haberler
TEKNOLOJİ 30 Eylül’de geliyor!
Instagram akış yenilemiyor hatası | Son dakika: Instagram çöktü mü?
TEKNOLOJİ Instagram çöktü mü?
Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 ön satışa çıktı! Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3'ün fiyatı
TEKNOLOJİ Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 ön satışa çıktı
Apple Beats Studio Buds Türkiye’de - Haberler
TEKNOLOJİ Apple’ın yeni Beats'i Türkiye’de
Galatasaray Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu geliyor! Haberler
TEKNOLOJİ Galatasaray'dan bir ilk!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.