WhatsApp'ta silinen mesajların nasıl geri okunabileceği ortaya çıktı. Android ve iOS kullanıcıları whatsapp'ta silinen veya kaldırılan mesajları yeniden ortaya çıkabiliyor.

WHATSAPP'TA SİLİNEN MESAJLAR NASIL GÖRÜLÜR?

Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor. Nasıl mı? İşte cevabı;

-Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, WhatsApp'ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin.

-Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.

-Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz.

-Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.

SİLİNEN MESAJI OKUMANIN BİR YÖNTEMİ DAHA VAR

-Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor.

Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işareti.

WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği ise şu anda bilinmiyor

PEKİ WHATSAPP’TAN MESAJLARI NASIL SİLERSİNİZ?

Mesajları herkesten veya sadece kendinizden silebilirsiniz.

MESAJLARI HERKESTEN SİLMEK İÇİN

Mesajları herkesten sil özelliği, gönderdiğiniz belirli mesajları bir gruptan veya bireysel sohbetten silmenizi sağlar. Özellikle de yanlış sohbete mesaj gönderdiyseniz veya gönderdiğiniz mesajda bir hata varsa bu özellik çok yararlıdır.

Herkesten başarıyla sildiğiniz mesajlar, alıcılarınızın sohbetlerinde _"Bu mesaj silindi"_ ifadesiyle değiştirilecektir (*). Benzer şekilde, sohbet pencerenizde _"Bu mesaj silindi"_ ifadesini görürseniz bu, gönderenin mesajını herkesten sildiği anlamına gelir.

Mesajları herkesten silmek için:

WhatsApp'ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesaja dokunup basılı tutun > menüden Sil seçeneğini işaretleyin. İsteğe bağlı olarak, aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaj seçin.

İstenirse Diğer’e dokunun > menüden Sil’i seçin.

Sil > Herkesten Sil’e dokunun.

Not:İletilen mesajların herkesten başarıyla silinebilmesi için hem sizin hem de alıcının Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp’ın en son sürümünü kullanıyor olmanız gerekir.

(*) Siz veya alıcınız Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp'ın en son sürümünü kullanmıyorsanız bu özellik desteklenmeyecektir.

Alıcılar mesajınızı silinmeden önce veya mesaj silme işlemi başarılı olmadığında görebilirler.

Mesajı herkesten silme işleminin başarılı olmadığı durumlar size bildirilmez.

Herkesten Sil özelliğini sadece mesajı gönderdikten sonraki bir saat içinde kullanabilirsiniz.

MESAJLARI KENDİNİZDEN SİLMEK İÇİN

Mesajları kendinizden silmek, telefonunuzdan gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların sizdeki kopyalarını silmenizi sağlar. Bu işlemin alıcılarınızın sohbetleri üzerinde bir etkisi yoktur. Alıcılarınız o mesajları kendi sohbet ekranlarında görmeye devam edeceklerdir. Mesajları kendinizden silmek için:

WhatsApp'ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesaja dokunup basılı tutun > menüden Sil seçeneğini işaretleyin. İsteğe bağlı olarak, aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaj seçin.

İstenirse Diğer’e dokunun > menüden Sil’i seçin.

Sil > Benden Sil’e dokunun.