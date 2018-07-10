Hindistan gazetelerine iki sayfa ilan veren WhatsApp, kendi platformu üzerinden alınan mesajlardaki her şeyin doğru olmadığını vurguluyor ve uygulamayı kullananlardan özetle tek bir şeyi rica ediyor: Bilgilerin doğruluğundan emin olmayı. "Orijinal mesajı kimin yazdığından emin olamadığımız durumlarda gönderilen mesaj içeriğinin doğruluğunu kontrol etmeyi unutmayın" ibaresi dikkat çeken ilanda, "Sizi kızdıran ya da korkutan bir şey okuduğunuzda, bu amaçla paylaşılıp paylaşılmadığını sorun. Yanıt evetse, bu içeriği tekrar paylaşmadan önce iki kez düşünün" deniyor.

WhatsApp, "farklı görünen" mesajların kontrol edilmesini istiyor. Bunlar içinde yalan haberler olabileceği belirtiliyor. Yazım hatası gibi yalan haber işaretçilerine dikkat edilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

Benzer şekilde fotoğrafların, videoların da aldatıcı olabileceği belirtilmiş. Bunlarla ilgili de içerikler gerçek olsa bile, anlatılan hikayenin gerçekliğinin araştırılması tavsiy edilmiş. Karşılaştığınız bir fotoğraf için orijinal kaynağı arayabilirsiniz.

İlanın en alt kısmında ise yalan haberlerle ilgili şu ibare yer alıyor: "Yalan haberle mücadele etmek için -teknoloji şirketleri, hükümet ve topluluklar- hep birlikte çalışmalıyız. Doğru olmayan bir şey gördüğünüzde insanları uyarın ve yayılmasını önleyin."