Kişinin rehberini kulllanan mesajlaşma platformu uygulama Whatsapp'ta kişinin profilinin gözükmemesi sizi engellediği anlamına gelmez. Dünyanın en popüler uygulaması olan Whatsapp hakkında merak edilenler

WHATSAPP’TA ENGELLENDİĞİNİ ANLAMANIN YOLLARI

WhatsApp'ta rehberinizde ekli olan kişiler WhatsApp uygulamasını kullanıyor ise size bilgileri gözükür. Eğer biri sizi engellerse bu kişinin son görülmesi çevrimiçi olup olmadığı ve profil fotoğrafı gözükmez. Ancak kişi ayarlardan bu özellikleri hiç kimse olarak ayarlarsa kimseye gözükmez, bunu anlamak için mesaj atmanız gerekir eğer mesajınız tek tık ise hiçbir mesaj karşıya iletilmez, yüksek ihtimal ile engellenmişsiniz anlamına gelir. Profil fotoğrafı, durumu, son görülmesi gözüküyor ancak mesajınız tek tık durumunda olur ise kişinin interneti açık olmayabilir yani engellenmediğiniz anlamına gelir. Ayrıca engellenmiş bir kişi tarafından aramalar ve durum güncellemeleri size görünmez ve gönderdiği mesajlar size iletilmez ve hiç bir zaman size teslim edilmez.

WHATSAPP ENGELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

WhatsApp’ı açın, Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenmiş kişiler’e dokunun.

Ekle’ye dokunun.

Engellemek istediğiniz kişiyi aratın veya seçin.

İşte kişileri engellemek için kullanabileceğiniz diğer alternatif yöntemler:

Bu kişiyle bir sohbet açın, ardından Diğer seçenekler > Diğer > Engelle > ENGELLE’ye dokunun.

Bu kişiyle bir sohbet açın, ardından kişinin adına > Engelle > ENGELLE’ye dokunun.

KİŞİLERİN ENGELİNİ KALDIRMA

WhatsApp’ı açın, Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenmiş kişiler’e dokunun.

Engelini kaldırmak istediğiniz kişiyi seçin.

Engeli kaldır: {kişi}seçeneğine dokunun. Siz ve engelini kaldırdığınız kişi artık mesaj, arama ve durum güncellemesi gönderip alabilecek.

Alternatif olarak, engellediğiniz kişiyi aratabilir > kişiye dokunup basılı tutabilir > Engeli kaldır: {kişi}seçeneğine dokunabilirsiniz.

NOT: Engellediğiniz kişiden engelli oldukları sürede size gönderdikleri mesajları, aramaları ve durumlarını göremezsiniz.