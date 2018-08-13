WİFİ şifresi değiştirme
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WİFİ şifresi değiştirme işlemi nasıl yapılır? Turk Telekom modem şifre değiştirme...

WİFİ şifrenizi unuttuysanız ya da yeni şifre belirlemek istiyorsanız 2 dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır. Turk Telekom kullanıcıları modem arayüzüne arama motoru aracılığıyla giriş yapabilirsiniz. Peki Turk Telekom WİFİ şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır?

13.08.2018 - 10:06 | Güncelleme:

WİFİ şifresi kullandığınız internet ağını korumaya almanızı sağlar. Şifrenizi başkaları ile paylaşırsanız kullanım artacağından internet hızında  düşmelere sebep olabilir. Ayrıca wifi şifrenizi unuttuysanız ya da bilmediğiniz kişiler tarafından internetinizin kullanıldığını düşünüyorsanız modem arayüzüne girerek şifre ve isim değişikliği yapmalısınız. Yazımızda 'WİFİ şifresi nasıl değiştilir?' sorusuna yanıt verececeğiz...

TURK TELEKOM WİFİ ŞİFRE DEĞİŞTİRME

WİFİ şifre değiştirme işlemi yapmak için modemin arayüzüne giriş yapılmalıdır. Şifrenizi unuttuysanız modeminize reset atarak yeni şifre belirleyebilirsiniz. Bunun için modemin arkasında bulunan reset tuşuna 10 saniye basılı tutun. Arayüze ulaşmak ve yeni şifre belirlemek için aşağıdaki adımları takip edin...

- Arama motorunuzu açın, 192.168.1.1 yazıp enter tuşuna basın.

- Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifre istenmektedir. Kullanıcı adı kısmına küçük harfler ile admin, şifre bölümüne ise yine küçük harflerle turktelekom yazın

- Yeni şifre oluşturmanız gereken sayfa açılacak. Yeni şifreyi oluşturduktan sonra modemin arayüz sayfası açılacak

- WİFİ adını değiştirmek için; sol tarafta bulunan kablosuz bölümüne tıklayın. SSID1 yazan kısmın karşısına istediğiniz adı yazın ve 'kaydet'e tıklayın

 

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