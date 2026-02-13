Wilfried Singo: Güzel bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Wilfried Singo, galibiyeti değerlendirdi.

"GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK"

Fiziksel olarak çok iyi hissettiğini söyleyen Singo, "Çok iyi hissediyorum, özellikle fiziksel açıdan. Takıma uyum sağlıyorum, oyuna adapte oluyorum. Güzel bir galibiyet aldık ve her şey iyi gidiyor. İyi hazırlandım, sakatlık sürecimde yanımda olan ve beni destekleyen muhteşem bir ekip vardı. Juventus'a iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.